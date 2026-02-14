Varovanje portfelja pred zlomom je zahtevnejše kot kdaj prej

Kako se zavarovati pred balonom v dobi umetne inteligence.

Športni navdušenci, ki so 8. februarja spremljali tekmo ameriškega nogometa Super Bowl, so videli oglas za klepetalnega robota z umetno inteligenco, imenovanega Claude. Gledalci, ki so hkrati vlagatelji in imajo dober spomin, so morda občutili neprijeten déjà vu. Super Bowl leta 2000 je v borzni folklori simbol vrhunca manije na področju internetnih delnic: kar 17 tako imenovanih dotkom podjetij je plačalo več milijonov dolarjev za 30-sekundne oglase. V nekaj tednih so delniški tečaji zdrsnili v brutalen medvedji trg. Dosedanje zaupanje vlagateljev v nastajajočo tehnologijo – umetno inteligenco – se je že omajalo, ravno ko se podjetja pripravljala, da bodo v njen razvoj vložila osupljivo veliko denarja. V zadnjih dveh tednih so Alphabet, Amazon, Meta in Microsoft napovedali, da bodo v ...