Izet Rastoder kupil letalska dovoljenja Adrie Airways

Za spričevalo letalskega prevoznika so zanimanje izrazili tudi ruski vlagatelji, povezani z ruskim proizvajalcem letal Suhoj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Časovni pritisk

Terjatve je prijavilo 2800 upnikov

Družba Air Adriatic, za katero stoji poslovnež, je po izklicni ceni 45.000 evrov kupila letalska dovoljenja Adrie Airways.Varščino za sodelovanje na dražbi, kjer je stečajni upravitelj Adrie Airwaysprodajal dovoljenja za opravljanje letalskih prevozov, so vplačali trije dražitelji. Pustatičnik je po dražbi povedal, da so dovoljenja, med drugim spričevalo letalskega prevoznika, prodali po izklicni ceni, saj je dražila le družba Air Adriatic, preostala dražitelja pa ne.Varščino so vplačale družbe Air Adriatic, za katero stoji poslovnež, Komforia, katere lastnica je istoimenska družba iz hrvaškega Čakovca, njen direktor pa je, in Dedal Aero, za katero stoji nekdanji Adrijin pilotZa spričevalo letalskega prevoznika so zanimanje izrazili tudi ruski vlagatelji, povezani z ruskim proizvajalcem letal Suhoj.Stečajni upravitelj je dokumente prodajal po izklicni ceni 45.000 evrov. Agencija za civilno letalstvo je veljavnost spričevala letalskega prevoznika podaljšala do 30. septembra. Do takrat ima Rastoder čas, da opravi neskladja in da obdrži spričevalo letalskega prevoznika.Ta datum je tudi skrajni rok za obnovitev članstva v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA). Takrat se namreč izteče eno leto po odvzemu operativne licence. Bolj se mudi z zagotavljanjem slotov, torej terminov za prihode letal na večjih letališčih. V Frankfurtu, Muenchnu in Amstermdamu odgovore, ali hraniti poletne splote, pričakujejo do konca tega meseca, stečajni upravitelj se za ohranjanje slotov dogovorarja tudi z letališči v Zuerichu, Bruslju, na Dunaju, v Kopenhagnu in Parizu.Pogojev za vzpostavitev letalskih povezav je poleg kupljenih dovoljenj še precej, tudi pridobitev operativne licence, najem letal, zaposlitev odgovornih oseb, zagotavljanje vzdrževanja letal ...Terjatve v stečaju Adrie Airways je prijavilo 2800 upnikov. Janez Pustatičnik bo zdaj terjatve preiskusil, zneski pa so »tudi milijonski«, je dejal.Stečajni upravitelj v kratkem pričakuje cenitve poslovne stavbe in blagovne znamke. Oboje je na voljo tudi za najem. V poslovni stavbi, ki ima dobrih 4000 kvadratnih metrov, je sedaj en najemnik, še z dvema se pogovarjajo, je dejal Pustatičnik.