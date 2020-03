Vas skrbi kako zdaj poteka odmera davka ob prodaji nepremičnine?

Furs konec marca pošlje prvi sveženj dohodnine Preberite še:

Ljubljana - Čas epidemije koronavirusa prinaša tudi vprašanje, kako je z odmero davka ob prodaji nepremičnin.(Furs) se trudi, da ne bi bilo zamud pri odmeri in da bi bile vse opravljene v najkrajšem možnem času in da se zaradi vpliva koronavirusa roki odmer ne bi podaljševali.Odmera davka na promet nepremičnin je opredeljena kot nujna zadeva, zato se celoten postopek izvaja nemoteno. To velja za prejem napovedi z listinami, izdaja odmernih odločb in vračanje potrjenih listin, so sporočili iz Fursa.Napoved mora prodajalec vložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katerega leži nepremičnina. Možnosti je več - lahko jo odda v papirnati obliki po pošti, elektronsko prek sistema eDavki kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti.Finančnemu uradu mora biti predložena originalna listina, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičninah, ki naj se jo pošlje po pošti. "Le v kolikor morate nujno oddati kakšno dokumentacijo osebno (originali pogodb, notarskih zapisov…), jo lahko vložite v vložišču na sedežu finančnega urada, ob tem da v stavbo vstopate posamezno in uslužbencu na vhodu obrazložite nujnost osebne predložitve," je še zapisano v sporočilu.Roki za plačilo so takšni, kot so navedeni v izreku odmernih odločb. Normalno teče tudi pritožbeni rok, kot je navedeno v pouku o pravnem sredstvu. Odmerne odločbe bodo vročene navadno, torej brez vročilnice, kar pomeni, da gre pošiljka takoj v nabiralnik. Odločba se šteje za vročeno 15 dni od datuma odpreme, ki je naveden na kuverti.​Po plačilu davka s strani zavezanca in po potrditvi plačila davka s strani finančnega urada bo zavezancu vrnjena potrjena listina z osebno vročitvijo, to je z vročilnico.Ker je odmera davka na promet nepremičnin definirana kot nujna zadeva, se tudi davčni postopek izvaja kot običajno. Sicer se s strankami v prvi vrsti komunicira po e-pošti ali po telefonu.