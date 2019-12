Vasle: Glavno gonilo gospodarske rasti bodo domači dejavniki

Ljubljana - Člani sveta ECB so se seznanili z novimi napovedmi gospodarskih gibanj, po katerih bo gospodarska rast v evrskem območju ostala zmerna, guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle pa pričakuje, da bodo »podobno kot evrskem območju tudi v Sloveniji domači dejavniki predstavljajo glavno gonilo gospodarske aktivnosti, medtem ko bo rast tujega povpraševanja šibka.«



Na Banki Slovenije bodo nove gospodarske napovedi objavili predvidoma v prihodnjem tednu, je še pojasnil guverner. ECB je sicer včeraj predstavila napoved gospodarske rasti za evrsko območje vse do leta 2022. Po njih naj bi se rast BDP v 2020 rahlo znižala na 1,1 odstotka, v 2021 in 2022 pa naj bi znašala 1,4 odstotka.



Gospodarska rast v evrskem območju bo glede na prejšnje napovedi v večji meri podprta z domačim povpraševanjem, ki ga bosta krepili spodbujevalna denarna politika in fiskalne spodbude v državah, ki še imajo fiskalni prostor. Razpoloženje v storitvenih dejavnostih, usmerjenih na domači trg, in gradbeništvu ostaja stabilno, razmere na trgu dela pa so robustne.



Nasprotno velja za mednarodno okolje, kjer so se negotovosti nekoliko zmanjšale, vendar ostajajo velike in so povezane predvsem s trenji v svetovni trgovini, upočasnjevanjem rasti kitajskega gospodarstva in procesom izstopanja Združenega kraljestva iz Evropske unije, je izpostavil guverner. Negotovosti omejujejo predvsem aktivnost v dejavnostih, ki so močneje vpete v mednarodne proizvodne verige. Omenjene negotovosti vplivajo tudi na inflacijo, ki se bo, tako Vasle, po znatnem znižanju letos v prihodnjem letu znižala na 1,1 odstotka, in se do leta 2022 približala 1,6 odstotka.