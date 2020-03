Vebinar EF o koronakrizi: Rešijo nas lahko le cepiva

Pravkar v organizaciji ekonomske fakultete poteka vebinar o posledicah krize, pogovarjata se dr.in dr.. Oba sta člana vladne posvetovalne skupine, ki je pripravila tako imenovani megazakon . Skupino vodi dr.Marko Jaklič: »Veliko je diskusij, s kakšno krizo smo soočeni. Zdaj se več ne govori o obliki V, ampak o obliki L. Nekateri napovedujejo velik padec in krizo v obliki I. Kriza se je začela na strani ponudbe, v tem začaranem krogu pa bo večjo vlogo odigralo povpraševanje.«Žiga Turk: »Bolj ko so ljudje združeni in optimizirani, težje so posledice epidemij. Nimamo zgledov in izkušenj s čim takšnim, kar se dogaja zdaj, in obeta se nam streznitev glede situacijskega obdobja in vsemogočnosti tehnološkega znanja –obenem pa je rešitev zgolj in edino samo v znanosti: samo zdravila in cepiva nas lahko spravijo nazaj v okvire, ki smo jih vajeni.«