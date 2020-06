Več blokad računov, a likvidnost večine podjetij za zdaj ni slaba

Ljubljana – Da se likvidnostne razmere in plačilna sposobnost nekaterih podjetij in fizičnih oseb zaostrujejo, bi lahko sklepali tudi iz podatkov, ki so jih v ponedeljek razgrnili v Ajpesu. Zaradi interventnih ukrepov se sicer od 11. aprila do konca maja niso izvrševali sklepi o izvršbi, kar pomeni, da blokade v registru transakcijskih računov niso bile evidentirane.Odtod tudi velika razlika: še v maju je bilo 3391 blokiranih transakcijskih računov, medtem ko so na Ajpesu junija, ko so se že začeli izvajati sodni in pravni postopki, beležili 54.701 blokiran račun pravnih, zlasti pa fizičnih oseb.Več plačilne negotovosti je ...