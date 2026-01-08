Več brezposelnih in skromnejše zaposlovanje

Gibanja na trgu dela se nadaljujejo v smeri rahle rasti in manjšega zaposlovanja. Decembra se je na zavodu za zaposlovanje prijavilo več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in več presežnih delavcev, zaposlovanje pa je bilo manjše kot v prejšnjih mesecih. Konec decembra je bilo tako registriranih 47.177 brezposelnih, kar je tri odstotke več kot novembra in 0,3 odstotka nad stanjem konec decembra leta 2024.

Na novo se je decembra na zavodu prijavilo 5328 brezposelnih, od tega je bilo 2219 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 1283 je bilo presežnih delavcev, 34 brezposelnih zaradi stečajev in 532 iskalcev prve zaposlitve. Ostali so se prijavili iz drugih razlogov. Prijavilo se je 43 odstotkov več presežnih delavcev in 15 odstotkov več brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas. Med brezposelnimi, ki so se decembra prijavili na zavodu, so prevladovali delavci iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, trgovine ter iz nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Decembra lani se je zaposlilo 2181 brezposelnih oseb oziroma dobra četrtina manj kot mesec prej.

Manj prostih delovnih mest

Leta 2025 je bilo brezposelnih v povprečju 45.410 mesečno, kar je 1,2 odstotka manj kot v povprečju leta 2024. Na zavodu so lani prejeli sporočila delodajalcev o 151.803 prostih delovnih mestih, kar je 3,5 odstotka manj kot predlani.

Generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je na novinarski konferenci povedala, da Slovenija in Malta ostajata državi z najnižjo stopnjo brezposelnosti med članicami. »Po mednarodno primerljivi anketni stopnji brezposelnosti smo bili pod mejo treh odstotkov, kar Slovenijo uvršča v sam vrh držav članic EU. Zadnji podatki, ki jih objavlja statistični urad, kažejo, da je začasna, sicer še eksperimentalna, stopnja brezposelnosti 4,7 odstotka. Tudi ta ostaja pod evropskim povprečjem, ki znaša približno šest odstotkov,« je po poročanju portala MMC dejala direktorica. Številka 4,7 odstotka po njenem mnenju zato ne kaže na večje poslabšanje razmer na trgu dela, predvsem ne glede strukture brezposelnih: »Nasprotno, podatki kažejo na nadaljnjo stabilnost in pozitivne trende.«

Zadržani do redne zaposlitve

Zavod že nekaj časa zmanjšuje tudi število dolgotrajno brezposelnih. Decembra se je njihovo število v letu dni zmanjšalo za še 5,6 odstotka, tako da jih je bilo konec decembra približno 18.000. To predstavlja dobrih 36 odstotkov vseh prijavljenih brez službe. Za 5,3 odstotka se je na letni ravni zmanjšalo tudi število brezposelnih, starejših od 50 let, ki jih je zdaj tretjina. Se je pa za skoraj desetino povečala brezposelnost med mladimi, ki predstavljajo skoraj četrtino vseh registriranih oseb brez dela. Na zavodu ugotavljajo, da so mladi morda nekoliko zadržani do zaposlovanja, posebej za nedoločen čas.

Tudi lansko leto je na zavodu zaznamovalo veliko vlog za zaposlovanje tujcev. Izdali so skoraj 43.000 delovnih dovoljenj ter soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, kar je 2,3 odstotka manj kot predlani, a 9,3 odstotka več kot leta 2018. Največ so jih izdali za državljane Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Indije, Nepala in Filipinov.