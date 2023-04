Več dobrih novic na delniških trgih

Prejšnji teden nam je ponudil nekaj dobrih novic in s tem več pozitivnega sentimenta na globalnih delniških trgih. Inflacija v območju z evrom se je marca znižala na 6,9 odstotka in je bila tako pod pričakovanji. Pri tem se je v Nemčiji že šesti mesec zapored izboljšalo razpoloženje potrošnikov. Tokrat je bil za slednje in za umirjanje inflacije glavni razlog postzimski upad cen energentov, zlasti bencina in kurilnega olja.

Kljub izboljšanju potrošniškega razpoloženja v marcu pa se je februarja spet umirila maloprodaja v Nemčiji. Ta je na mesečni ravni upadla za 1,3 odstotka, na letni ravni pa za sedem odstotkov. Tretji zaporedni mesec znižanja maloprodaje v največji evropski ekonomiji, ob umirjanju inflacije v območju z evrom, sicer znižuje verjetnost krepkih dvigov obrestnih mer v prihodnosti v območju z evrom. Kar se cen v Nemčiji tiče, se je tam inflacija na letni ravni »umirila« pri 7,4 odstotka. Inflacija pri energiji je v Nemčiji močno upadla, in sicer na 3,5 odstotka, potem ko je bila februarja še 19,1-odstotna, cene hrane pa so se dvignile za 22,3 odstotka, kar je več od 21,8-odstotnega povišanja mesec prej. Na račun upada cen energentov se je tudi inflacija v Španiji marca upočasnila na 3,3 odstotka, kar je najnižja raven od avgusta 2021 in nižje od pričakovanj trga.

SBITOP in SP500

V prejšnjem tednu so pridobili tudi azijski trgi, pri čemer so hongkonške delnice v sredo pridobile največ na račun delnic Alibabe, ki so krepko porasle, potem ko je kitajski tehnološki velikan objavil pomembno reorganizacijo, ki bo podjetje razdelila na šest poslovnih skupin, da »odklene vrednost delničarjev«.

Višji dividendni donosi domačih delnic

Kljub še naprej prisotnim tveganjem na ameriškem hipotekarnem trgu poslovnih nepremičnin in kljub splošnim tveganjem, povezanim z rastjo obrestnih mer, se je v prejšnjem tednu stanje na globalnih delniških trgih le umirilo. Sinhrono so pridobili skorajda vsi globalni delniški trgi, med njimi tudi domači, ki v zadnjem času spada med bolj robustne in najdonosnejše delniške trge.

Na domačem trgu za letos lahko pričakujemo še izboljšana dividendna izplačila glede na cene delnic na trgu. Pri Zavarovalni skupini Sava (Sava Re) je predlagana dividenda 1,6 evra na delnico, pri Zavarovalnici Triglav pa 2,5 evra na delnico. Takšni dividendni izplačili na današnje tečaje pri obeh pomenita približno šestodstotni dividendni donos. Poleg obeh domačih največjih zavarovalnic v venček domačih naložb, ki ga bo letos pričakovano krasil dober dividendni donos, sodijo še Krka, Luka Koper, Cinkarna Celje in NLB. Pozitivno nas lahko presneti tudi Petrol. Naložbe v domače delnice imajo vsekakor svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno preferenco po prevzemanju tveganj. Domači delniški trg še naprej velja za enega najmanj zadolženih v regiji in drugod ter glede na poslovne obete in glede na primerljiva podjetja po sektorjih v tujini tudi za enega najcenejših delniških trgov, ki hkrati izplačuje domala najvišje dividende. Vlaganje v dividendne delnice na slovenskem trgu je zato še posebej privlačno za vlagatelje, ki iščejo stabilne dolgoročne naložbe z visokim dividendnim donosom.