Več kohezijskega denarja za stanovanja, energetiko in dvojno rabo

Evropska unija zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer spreminja kohezijsko zakonodajo, ki bo predvidoma objavljena do konca septembra. Slovenija želi s spremembo pohitriti koriščenje kohezijskih sredstev in več denarja usmeriti v povečevanje konkurenčnosti, energetski prehod, dvojno uporabo na področju obrambe in varnosti ter za gradnjo stanovanj. Vlada je v torek sprejela izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, več o tem je pojasnil minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

Evropska unija pripravlja spremembo kohezijske politike. Kakšne spremembe bodo v slovenskem kohezijskem programu, kam se usmerjajo prioritete?

Sprememba kohezijske uredbe evropske komisije narekuje tudi spremembo Programa kohezijske politike za obdobje 2021–2027. S spremembo programa se naša država prilagaja novim razvojnim in strateškim prioritetam Evropske unije ter lastnim nacionalnim potrebam. Ključni razlog za spremembo je učinkovitejša uporaba razpoložljivih kohezijskih sredstev, s čimer želimo zagotoviti večjo usmerjenost v področja z največjim razvojnim učinkom.

Poseben poudarek bo namenjen dostopnim stanovanjem, energetski varnosti in prehodu na trajnostne vire energije ter krepitvi dvojne rabe tehnologij za obrambo in varnost. Ti izzivi so neposredno povezani z večjo odpornostjo države, povečanjem konkurenčnosti v okviru instrumenta STEP ter z uresničevanjem ene izmed ključnih prioritet te vlade – zagotavljanjem zadostnega in kakovostnega stanovanjskega fonda.

Prerazporeditev sredstev temelji na priporočilih iz poročila Maria Draghija, ki poudarja potrebo po hitrejšem in učinkovitejšem usmerjanju naložb na tista področja, ki imajo največji potencial za trajnostni razvoj in dolgoročno konkurenčnost. Sredstva se bodo preusmerila s tistih področij, na katerih izvajanje ukrepov poteka prepočasi ali na katerih cilji niso več tako prioritetni na pomembnejše vsebinske sklope.

Če strnem, s spremembo programa zasledujemo strateške cilje, da dosežemo prag deset odstotkov prerazporeditev sredstev Programa EKP 21-27 na nove cilje in s tem več sistemskih ugodnosti za državo; da vsebinsko izkoristimo nove možnosti, ki jih omogočajo spremembe uredb EU, kot so cenovno dostopna stanovanja in dvojna raba, ter da pospešimo koriščenje sredstev v letu 2026.

Država načrtuje prerazporeditve sredstev na nove ukrepe v skupni vrednosti 241 milijonov evrov. Iz katerih projektov se sredstva preusmerjajo na druge? In na katere?

Prednostna področja vlaganj, ki jih predvideva sprememba programa, so na področju konkurenčnosti dodatna podpora naložbam, ki pripomorejo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP). Cilj je zapreti inovacijsko vrzel, okrepiti konkurenčnost in zmanjšati zunanje odvisnosti z vlaganjem v kritične sektorje in strateške tehnologije. Načrtujemo razporeditev sredstev za nov razpis za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij (digitalnih tehnologij, čistih ter z viri gospodarnih tehnologij in biotehnologij), s katerimi želimo sofinancirati projekte v zahodni kohezijski regiji. Hkrati načrtujemo sofinanciranje dela lastnega deleža za vzpostavitev tovarne umetne inteligence, ki bo podprta z visoko zmogljivim superračunalnikom, za katerega je Slovenija že pridobila sofinanciranje na razpisu EuroHPC v višini 75 milijonov evrov.

Kohezijska sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

Na področju energetskega prehoda in energetske varnosti bomo spodbujali povezovalne daljnovode in drugo infrastrukturo za prenos, distribucijo in shranjevanje energije, pa tudi zaščito kritične energetske infrastrukture in vzpostavitev polnilne. To vključuje čezmejne energetske povezave, prenosno in distribucijsko mrežo, hranilnike in polnilno infrastrukturo.

Pri obrambi in varnosti bomo sofinancirali zdravstveno infrastrukturo za dvojno rabo ter odporno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo.

Kohezijska sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj. Poudarek je na socialnih in energetsko učinkovitih stanovanjih, trajnostni gradnji in povezavi z iniciativo Novi evropski Bauhaus (NEB) ter zagotavljanju varnih, sodobnih, večnamenskih nastanitvenih kapacitet, ki se uporabljajo primarno za izobraževanja, kot so dijaški domovi, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ...

Ali bo to pospešilo koriščenje kohezijskih sredstev, ki jih ima Slovenija v tem obdobju skupaj na voljo za 3,2 milijarde evrov?

Sredstva za nova področja se prerazporejajo iz ukrepov, pri katerih zaznavamo počasnejše izvajanje in za katere je zato zelo verjetno, da ne bodo izvedeni do konca programskega obdobja. Slovenija bo s spremembo programa pridobila več ključnih elementov, ki ji omogočajo učinkovitejše in prožnejše odzivanje na sedanje izzive ter optimizacijo uporabe razpoložljivih sredstev, kot so dodatna predplačila, višje stopnje sofinanciranja – tudi do sto odstotkov – in podaljšanje upravičenosti izdatkov do 31. decembra 2030.

Ali imamo težave pri pripravi projektov, sofinanciranih s sredstvi EU?

Težave, ki se pojavljajo pri izvajanju kohezijskih projektov, niso nič drugačne kot pri projektih, ki se ne sofinancirajo s sredstvi EU. Namen predlaganih sprememb je prilagoditi investicijske prioritete, uvesti večjo prožnost in poenostavitve ter spodbuditi hiter in učinkovit pretok sredstev, da se tako EU kot Slovenija lahko hitreje odzivata na sedanje in prihodnje izzive. Kohezijska politika je namreč najpomembnejši investicijski instrument EU in ima inherentno prožnost za prispevanje k tem vitalnim prioritetam, hkrati pa ohranja osrednji cilj zmanjševanja razlik med regijami.

Kakšno finančno in upravno fleksibilnost prinašajo spremembe?

Spremembe programa prinašajo pomembne izboljšave tako v finančni kot upravni fleksibilnosti, kar omogoča učinkovitejše črpanje sredstev in hitrejše prilagajanje novim razmeram. Kot rečeno, mogoča so dodatna predplačila, višje stopnje sofinanciranja in podaljšanje upravičenosti izdatkov do konca leta 2030. Predvsem pa s spremembo povečujemo sredstva za nove prioritete, ki sta jih kot take prepoznala EU in tudi Slovenija.