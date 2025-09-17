  • Delo d.o.o.
    Novice

    Več kohezijskega denarja za stanovanja, energetiko in dvojno rabo

    Sredstva se bodo preusmerila s področij, na katerih izvajanje ukrepov poteka prepočasi,
    Načrtujemo razporeditev sredstev za nov razpis za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij, pravi minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nejc Gole
    17. 9. 2025 | 15:00
    17. 9. 2025 | 15:39
    6:44
    A+A-

    Evropska unija zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer spreminja kohezijsko zakonodajo, ki bo predvidoma objavljena do konca septembra. Slovenija želi s spremembo pohitriti koriščenje kohezijskih sredstev in več denarja usmeriti v povečevanje konkurenčnosti, energetski prehod, dvojno uporabo na področju obrambe in varnosti ter za gradnjo stanovanj. Vlada je v torek sprejela izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, več o tem je pojasnil minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

    Evropska unija pripravlja spremembo kohezijske politike. Kakšne spremembe bodo v slovenskem kohezijskem programu, kam se usmerjajo prioritete?

    Sprememba kohezijske uredbe evropske komisije narekuje tudi spremembo Programa kohezijske politike za obdobje 2021–2027. S spremembo programa se naša država prilagaja novim razvojnim in strateškim prioritetam Evropske unije ter lastnim nacionalnim potrebam. Ključni razlog za spremembo je učinkovitejša uporaba razpoložljivih kohezijskih sredstev, s čimer želimo zagotoviti večjo usmerjenost v področja z največjim razvojnim učinkom.

    Poseben poudarek bo namenjen dostopnim stanovanjem, energetski varnosti in prehodu na trajnostne vire energije ter krepitvi dvojne rabe tehnologij za obrambo in varnost. Ti izzivi so neposredno povezani z večjo odpornostjo države, povečanjem konkurenčnosti v okviru instrumenta STEP ter z uresničevanjem ene izmed ključnih prioritet te vlade – zagotavljanjem zadostnega in kakovostnega stanovanjskega fonda.

    image_alt
    Slovenija za Bolgarijo najpočasneje črpa evropski denar

    Prerazporeditev sredstev temelji na priporočilih iz poročila Maria Draghija, ki poudarja potrebo po hitrejšem in učinkovitejšem usmerjanju naložb na tista področja, ki imajo največji potencial za trajnostni razvoj in dolgoročno konkurenčnost. Sredstva se bodo preusmerila s tistih področij, na katerih izvajanje ukrepov poteka prepočasi ali na katerih cilji niso več tako prioritetni na pomembnejše vsebinske sklope.

    Če strnem, s spremembo programa zasledujemo strateške cilje, da dosežemo prag deset odstotkov prerazporeditev sredstev Programa EKP 21-27 na nove cilje in s tem več sistemskih ugodnosti za državo; da vsebinsko izkoristimo nove možnosti, ki jih omogočajo spremembe uredb EU, kot so cenovno dostopna stanovanja in dvojna raba, ter da pospešimo koriščenje sredstev v letu 2026.

    Država načrtuje prerazporeditve sredstev na nove ukrepe v skupni vrednosti 241 milijonov evrov. Iz katerih projektov se sredstva preusmerjajo na druge? In na katere?

    Prednostna področja vlaganj, ki jih predvideva sprememba programa, so na področju konkurenčnosti dodatna podpora naložbam, ki pripomorejo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP). Cilj je zapreti inovacijsko vrzel, okrepiti konkurenčnost in zmanjšati zunanje odvisnosti z vlaganjem v kritične sektorje in strateške tehnologije. Načrtujemo razporeditev sredstev za nov razpis za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij (digitalnih tehnologij, čistih ter z viri gospodarnih tehnologij in biotehnologij), s katerimi želimo sofinancirati projekte v zahodni kohezijski regiji. Hkrati načrtujemo sofinanciranje dela lastnega deleža za vzpostavitev tovarne umetne inteligence, ki bo podprta z visoko zmogljivim superračunalnikom, za katerega je Slovenija že pridobila sofinanciranje na razpisu EuroHPC v višini 75 milijonov evrov.

    Kohezijska sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj.  FOTO Jože Suhadolnik/Delo
    Na področju energetskega prehoda in energetske varnosti bomo spodbujali povezovalne daljnovode in drugo infrastrukturo za prenos, distribucijo in shranjevanje energije, pa tudi zaščito kritične energetske infrastrukture in vzpostavitev polnilne. To vključuje čezmejne energetske povezave, prenosno in distribucijsko mrežo, hranilnike in polnilno infrastrukturo.

    Pri obrambi in varnosti bomo sofinancirali zdravstveno infrastrukturo za dvojno rabo ter odporno vzgojno-izobraževalno infrastrukturo.

    Kohezijska sredstva bodo namenjena tudi spodbujanju dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj. Poudarek je na socialnih in energetsko učinkovitih stanovanjih, trajnostni gradnji in povezavi z iniciativo Novi evropski Bauhaus (NEB) ter zagotavljanju varnih, sodobnih, večnamenskih nastanitvenih kapacitet, ki se uporabljajo primarno za izobraževanja, kot so dijaški domovi, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ...

    Ali bo to pospešilo koriščenje kohezijskih sredstev, ki jih ima Slovenija v tem obdobju skupaj na voljo za 3,2 milijarde evrov?

    Sredstva za nova področja se prerazporejajo iz ukrepov, pri katerih zaznavamo počasnejše izvajanje in za katere je zato zelo verjetno, da ne bodo izvedeni do konca programskega obdobja. Slovenija bo s spremembo programa pridobila več ključnih elementov, ki ji omogočajo učinkovitejše in prožnejše odzivanje na sedanje izzive ter optimizacijo uporabe razpoložljivih sredstev, kot so dodatna predplačila, višje stopnje sofinanciranja – tudi do sto odstotkov – in podaljšanje upravičenosti izdatkov do 31. decembra 2030.

    Ali imamo težave pri pripravi projektov, sofinanciranih s sredstvi EU?

    Težave, ki se pojavljajo pri izvajanju kohezijskih projektov, niso nič drugačne kot pri projektih, ki se ne sofinancirajo s sredstvi EU. Namen predlaganih sprememb je prilagoditi investicijske prioritete, uvesti večjo prožnost in poenostavitve ter spodbuditi hiter in učinkovit pretok sredstev, da se tako EU kot Slovenija lahko hitreje odzivata na sedanje in prihodnje izzive. Kohezijska politika je namreč najpomembnejši investicijski instrument EU in ima inherentno prožnost za prispevanje k tem vitalnim prioritetam, hkrati pa ohranja osrednji cilj zmanjševanja razlik med regijami.

    Kakšno finančno in upravno fleksibilnost prinašajo spremembe?

    Spremembe programa prinašajo pomembne izboljšave tako v finančni kot upravni fleksibilnosti, kar omogoča učinkovitejše črpanje sredstev in hitrejše prilagajanje novim razmeram. Kot rečeno, mogoča so dodatna predplačila, višje stopnje sofinanciranja in podaljšanje upravičenosti izdatkov do konca leta 2030. Predvsem pa s spremembo povečujemo sredstva za nove prioritete, ki sta jih kot take prepoznala EU in tudi Slovenija.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Infrastruktura

    Dolgotrajni postopki in zapleti vse bolj resna ovira za slovenski razvoj

    Denarja za infrastrukturo je dovolj, zatika se pri umeščanju v prostor, pridobivanju dovoljenj in javnih naročilih.
    Nejc Gole 21. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo 2025

    EIB lahko financira infrastrukturo za vojaško mobilnost

    Za financiranje infrastrukture je letos več denarja iz evropskih skladov, kohezije, začenjajo se tudi projekti, financirani iz sklada za obnovo.
    Nejc Gole 22. 3. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Za Slovenijo manj evropskega denarja

    Evropska komisija bo v prihodnjih treh tednih državam članicam posredovala predloge, kako si zamišlja posamezne evropske politike v prihodnji finančni perspektivi.
    28. 5. 2018 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    evropska sredstvaEvropska unijakohezijska politikaAleksander Jevšek

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Golob z najavo božičnice razburil delodajalce

    Trinajsta plača: Predlog pripravljajo na finančnem ministrstvu, resorja za delo in gospodarstvo nista bila vključena. Sindikati podpirajo dodatni prejemek.
    Barbara Hočevar 17. 9. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reforme v Nemčiji

    Levica: Obdavčite premoženje in razbremenite delo

    V AfD bi ustavili pomoč Ukrajini in Zelenskega prisilili v predajo ozmelja Putinu.
    Barbara Zimic 17. 9. 2025 | 15:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Astronomija

    Nesreča: ne planet ne zvezda

    Nebesno telo Nesreča, ki leži približno 50 svetlobnih let od Zemlje, je verjetno nastalo pred 10 do 12 milijardami let.
    17. 9. 2025 | 15:15
    Preberite več
