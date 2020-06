Več kot dve tretjini Evropejcev zavrača korupcijo

Približno v času, ko so se v Sloveniji številne državne institucije, poslovna združenja, univerze in medij zavezali pobudi za skupno kampanjo proti korupciji, ki jo bodo izvedli skozi Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020, je bruseljski Euromonitor objavil posebno raziskavo o korupciji. To je bila že sedma taka raziskava od leta 2005, zadnja sega v leto 2017. Opravili so jo na vzorcu več kot 27.000 ljudi v lanskem decembru.Raziskava je pokazala, da je za več kot dve tretjini Evropejcev (natančneje, za 69 odstotkov) korupcija nesprejemljiva. Med članicami so sicer precejšnje razlike; kot nesprejemljivo vidijo korupcijo ...