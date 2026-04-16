Več kot polovica vodov je dotrajanih

Večinsko državna elektrodistribucijska podjetja je, kot kaže, doletela popolna nevihta. Zaradi zimskega snegoloma in vetroloma morajo popraviti velik del omrežja, pri čemer je več kot polovica omrežja tudi že dotrajana. Nova energetska kriza in tudi vse pogostejše naravne nesreče jih silijo v pospešitev investicij v prenovo omrežja, da bi se lahko pospešil prehod na obnovljive vire. Toda pri tem bodo morali poiskati nove vire financiranja, saj evropska komisija države poziva, naj znižajo omrežnine za električno energijo, da bi ta postala bolj privlačna.