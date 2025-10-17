  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Več obnovljivih virov, več tveganja v klasičnih sistemih

    Na spremenljivo oblačen dan je proizvodnja sončnih elektrarn težko napovedljiva. Odstopanja presežejo tudi 100 MWh v 15-minutnem intervalu.
    Slovenija ima le tri vetrnice, nasprotovanja pa so nerazumljivo velika. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Slovenija ima le tri vetrnice, nasprotovanja pa so nerazumljivo velika. FOTO: Dejan Javornik
    Borut Tavčar
    17. 10. 2025 | 07:00
    9:02
    A+A-

    Nekatere sredozemske in tudi druge države v Evropski uniji predlagajo skupen pogled na elektroenergetiko, saj bi tako vsaka država lahko izkoristila vire, ki so zanjo najprimernejši. Sredozemske države najbolj računajo na vetrne in malce manj na sončne elektrarne. Slovenija je v tem nekoliko posebna, saj vetrnic še nima, sončne elektrarne so tako glavna tehnologija, ki naj bi zapolnila primanjkljaj elektrike zaradi opuščanja uporabe fosilnih goriv. Toda večji delež nestabilnih obnovljivih virov v klasičnih omrežjih povzroča tudi težave, pri čemer Slovenija ni izjema.

    Slovenija je v posodobljenem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) povečala ambicije za obnovljive vire energije in zmanjšanje emisij: te bi do leta 2033 morali zmanjšati za najmanj 55 odstotkov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer se je pohvalil, da smo bili lani med prvimi tremi državami članicami EU pri zmanjšanju emisij, poleg tega smo prvič dosegli četrtinski delež obnovljivih virov v končni porabi energije, pri čemer imajo še vedno glavno vlogo hidroelektrarne. Tega deleža tako ni bilo treba dopolnjevati z nakupi od drugih držav.

    Slovenija bo svojo samooskrbnost zagotovila šele z drugo jedrsko elektrarno, vmes pa bo zraslo veliko sončnih elektrarn.

    Letos je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) objavilo nov javni razpis za sofinanciranje gradnje novih večjih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne ali vetrne energije za obdobje od 2025 do 2029, ki se financira v okviru programa evropske kohezijske politike. Za sončne elektrarne z nazivno močjo nad enim megavatom (MW) za velika podjetja, nad 6 MW za srednje velika, mala in mikro podjetja ter skupnosti in za vetrne elektrarne z nad enim MW nazivne moči za velika in srednje velika podjetja in nad 18 MW nazivne moči za mala in mikro podjetja ter skupnosti OVE bo v treh fazah na voljo 64,5 milijona evrov nepovratnih spodbud.

    Država se usmerja v večje sončne elektrarne, a naše največje bi v nekaterih državah všteli med kvečjemu srednje. FOTO: Blaž Samec
    Država se usmerja v večje sončne elektrarne, a naše največje bi v nekaterih državah všteli med kvečjemu srednje. FOTO: Blaž Samec

    Spodbude so tako visoke, da nadomestijo koristi vlagateljev, ki jih je zagotavljalo neto merjenje. Delež vsaj sončnih elektrarn se bo še povečal. To v klasičnih omrežjih, ki so bila postavljena za prenos elektrike od velikih elektrarn do distribucijskega omrežja, po njem pa do vsakega uporabnika elektrike, povzroča težave. Za tak sistem so bili pripravljeni vsi standardi in tudi programi usposabljanja. Z novimi samooskrbnimi elektrarnami, ki so priključene na distribucijsko omrežje, se razmere precej zapletajo.

    Postavlja se vprašanje sistemske stabilnosti oziroma obratovalne varnosti, povezane tudi s prenapetostmi v omrežju. »Dejstvo je, da se v slovenskem elektroenergetskem sistemu zaradi spremenjenih razmer že kažejo izzivi pri vzdrževanju ustrezne napetosti,« so v pripombah na novi omrežninski akt opozorili v Gen-I.

    Pilotni projekt poskusnega uvajanja agrofotovoltaike v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije. FOTO: Leon Vidic
    Pilotni projekt poskusnega uvajanja agrofotovoltaike v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije. FOTO: Leon Vidic

    Povišana napetost je povzročila tudi mrk v Španiji in na Portugalskem. Drugačen mrk se je zgodil na povezavi med Črno goro in hrvaško Dalmacijo. Lani pa je evropski sistem skoraj razpadel zaradi majhne nemške proizvodnje. Na nove razmere se bo torej treba prilagoditi. Vsaj do načrtovanega zagona druge jedrske elektrarne v Sloveniji, če bo odločitev zanjo pozitivna. V javni obravnavi je pobuda za državni prostorski načrt, dobavitelja opreme naj bi izbrali leta 2027, končno investicijsko odločitev pa sprejeli leta 2028.

    Oblačen dan grozljivka za sistem

    Na spremenljivo oblačen dan je proizvodnja sončnih elektrarn težko napovedljiva. Odstopanja presežejo tudi 100 MWh v posameznem 15-minutnem intervalu. »Razvidno je, da je bil Eles za namene izravnave sistema zaradi tega primoran vključiti vse vrste sistemskih storitev in tudi terciarno rezervo. Prav tako je razvidno, da na omrežju prihaja do prenapetosti tako na nizkonapetostni ravni (gospodinjski samooskrbni odjemalec) kot na visokonapetostni (izhod iz Nuklearne elektrarne Krško),« pravijo v Gen-I. Pri gospodinjskem samooskrbnem odjemalcu je napetost nihala v intervalu od 205 do 245 voltov, v primeru NEK pa v intervalu od 415 do 425 kilovoltov.

    Smiselno je, da EU izvede prehod v nizkoogljično energetiko, saj je to edini način za znižanje cen energije in povečanje varnosti.

    »V takem dnevu tako očitno nastaja prenapetost na zelo različnih napetostnih ravneh. Pri gospodinjskem samooskrb­nem odjemalcu se elektrarna izklap­lja, pri NEK pa se pri napetostnih ravneh nad 420 kV poveča tveganje za ustavitev elektrarne, kar bi pomenilo morebitni neobvladljiv tranzientni pojav in resno grožnjo za zanesljivost oskrbe z električno energijo,« so še opozorili v Gen-I. Ukrepanje je torej nujno potrebno, pri čemer lahko po mnen­ju Gen-I k stabilnosti elektroenergetskega sistema oziroma k stabilnim napetostnim razmeram učinkovito pripomorejo prav s prerazporejanjem odjema oziroma prožnostnimi viri. Omrežninske tarife bi morale spodbujati odjem v času konične proizvodnje iz OVE, ko je ta fleksibilen, pri čemer pomaga shranjevanje električne energije ali polnjenje električnih vozil.

    Sončne elektrarne v Sloveniji pri največji proizvodnji že proizvedejo več elektrike kot jedrska elektrarna. FOTO: Jože Suhadolnik
    Sončne elektrarne v Sloveniji pri največji proizvodnji že proizvedejo več elektrike kot jedrska elektrarna. FOTO: Jože Suhadolnik

    Nedavna nemška študija svetovalne družbe Agora Energiewende, ki jo v svojih smernicah navaja tudi evropska komisija, kaže, da lahko dinamične tarife – kar pomeni dinamične tarife za električno energijo, poenotene z dinamičnimi omrežninskimi tarifami – zelo učinkovito aktivirajo prožnost gospodinjskega odjema. Po njenih izsledkih obstaja potencial za preusmeritev več kot 100 TWh odjema.

    Študija je prav tako pokazala, da se lahko z zmanjšanjem obremenitve nizkonapetostnega omrežja zmanjšajo potrebe po njegovi širitvi, s čimer se dodatni stroški širitve omrežja zaradi vključevanja prožnega odjema (baterijski hranilniki, električna vozila, toplotne črpalke) skoraj prepolovijo. Ob zmanjšanih omrežninskih stroških pa imajo koristi vsi odjemalci električne energije, še posebno tisti, ki prispevajo k povezovanju sistema.

    Podnebno odporna infrastruktura

    Sredozemlje je po eni strani zelo ranljivo, posledice podnebnih sprememb bodo po napovedih strašljive. Ogroženih je 250 milijonov ljudi, zlasti zaradi pomanjkanja vode in s tem tudi hrane, v zgolj 10 do 15 letih. To pomeni, da se mora energetika razogljičiti, a nobena država tega ne zmore sama, zlasti ob vseh izdatkih, ki se pojavljajo, od covida do energetske krize in zdaj oboroževanja. Število uničujočih naravnih nesreč pa se tudi povečuje. Posledice poplav pred dvema letoma v Sloveniji še vedno odpravljamo.

    Manj kot leto dni po odprtju ene največjih zelenih investicij na Hrvaškem je močna burja povsem opustošila sončno elektrarno na območju opuščenih lužnih bazenov nekdanje tovarne glinice pri Obrovcu. Burja je uničila skoraj polovico elektrarne, kar je razkrilo pomanjkljivosti pri načrtovanju in umeščanju objektov na vetrovna območja. Moč vetra je bila tako velika, da so paneli, težki približno 30 kilogramov, leteli celo čez državno cesto med Zatonom Obrovačkim in Maslenico. Na srečo je bila cesta takrat zaprta za promet, kar je preprečilo mogočo tragedijo.

    Vetrna elektrarna Katuni nad Šestanovci na Hrvaškem. FOTO: Božidar Vukičević/CROPIX
    Vetrna elektrarna Katuni nad Šestanovci na Hrvaškem. FOTO: Božidar Vukičević/CROPIX

    Države v Sredozemlju so ob tem zelo različne, te razlike so nekoč povzročale konflikte, zdaj pa pomenijo, da je košara rešitev večja. A več teh držav je tudi na koncu velikih elektro­energetskih povezav, ki najbolj nihajo ravno na koncih. Slovenija je na srečo na sredini, kar pomeni, da sistem ne niha tako zelo, imamo pa že težavo z jalovo močjo, ki prihaja z juga. Po nekaterih podatkih projekt Sincro.grid ni več dovolj za blaženje vsega vpliva. Po drugi strani Eles še zagotavlja rezervo za sistem v sodelovanju z operaterjema sistemov na Hrvaškem in v BiH.

    Kljub vsemu je ena od stvari, ki se ne spreminjajo, to, da je EU revna s fosilnimi gorivi, ima pa veliko priložnosti pri izkoriščanju sončne in vetrne energije. Zato je smiselno, da izvede prehod v nizkoogljično energetiko, saj je to edini način za znižanje cen energije in povečanje varnosti. Vendar bo treba okrepiti povezave med državami. Slovenija je lahko dober primer, saj prek njenega ozemlja teče bistveno več elektrike, kot je sama porabi.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zakaj se izjemno bogati odpovedujejo razkošnim dobrinam

    Pozabite na vrhunsko vino, sijajno umetnost in bleščeče vile. V življenju obstajajo še boljše stvari.
    The Economist 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Opazovalci ruskih dezinformacij opozarjajo na rusko propagando v Sloveniji

    Rusija se proti Ukrajini bori tudi z dezinformacijami, enake prijeme ZDA uporabljajo proti znanosti, ko je ta v napoto ideologiji.
    Novica Mihajlović 16. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kod prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi stranke ugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    energetikaMediteranvarnostoskrba z električno energijo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Legendarni Kanadčan postavil piko na i v Los Angelesu, težave Kopitarja

    Kralji so brez slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja pred svojimi navijači klonili proti hokejistom kluba Pittsburgh Penguins.
    Miha Šimnovec 17. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektrika in varnost

    Več obnovljivih virov, več tveganja v klasičnih sistemih

    Na spremenljivo oblačen dan je proizvodnja sončnih elektrarn težko napovedljiva. Odstopanja presežejo tudi 100 MWh v 15-minutnem intervalu.
    17. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Nenavadna odločitev

    Precedens v slovenskem športu: vratar bo hkrati igralec in športni direktor

    Gorenju gre zelo slabo v tej sezoni. Izpadlo je v kvalifikacijah za EHF evropsko ligo, v domači ligi NLB je šele na devetem mestu.
    Peter Zalokar 17. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Japonske palačinke – puhasta popolnost, ki se stopi v ustih

    Odkrijte skrivnost japonskih palačink – puhastih kot oblak, nežnih kot sufle. Trik je v pravilni tehniki stepanja beljakov.
    Mateja Delakorda 17. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Boj za SP 2026

    Prvi kosovski zvezdnik že zagrozil Sloveniji

    Odlični napadalec Mallorce Vedat Muriqi je eden najboljših nogometašev Kosova v zadnjem desetletju.
    17. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Nenavadna odločitev

    Precedens v slovenskem športu: vratar bo hkrati igralec in športni direktor

    Gorenju gre zelo slabo v tej sezoni. Izpadlo je v kvalifikacijah za EHF evropsko ligo, v domači ligi NLB je šele na devetem mestu.
    Peter Zalokar 17. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Japonske palačinke – puhasta popolnost, ki se stopi v ustih

    Odkrijte skrivnost japonskih palačink – puhastih kot oblak, nežnih kot sufle. Trik je v pravilni tehniki stepanja beljakov.
    Mateja Delakorda 17. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Boj za SP 2026

    Prvi kosovski zvezdnik že zagrozil Sloveniji

    Odlični napadalec Mallorce Vedat Muriqi je eden najboljših nogometašev Kosova v zadnjem desetletju.
    17. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Smo v Sloveniji dovolj digitalno neodvisni?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo