Več tarif omrežnine za več prilagajanja proizvodnje in porabe

V nadaljevanju preberite:

Evropska pravila bodo prihodnje leto uveljavljena tudi pri nas. Zeleni prehod, več nestabilnih obnovljivih virov, energetska kriza in tudi spremenjene navade ljudi narekujejo nove rešitve v povezavi z večjo digitalizacijo. Tako bo prihodnje leto odpravljeno neto merjenje z letno izravnavo za sončne elektrarne, uvedeno 15-minutno merjenje in pet blokov omrežnine, ki bodo prilagojeni porabi in tako omogočili večjo aktivnost porabnikov, pa tudi proizvajalcev.

Prihodnje leto bo tako uveljavljen nov način obračunavanja omrežnine. Ta prinaša pet blokov z različno tarifno postavko, strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja in odjemalčeve uporabe v preteklem obdobju. Novost bo informativno vidna že na računih za junij.