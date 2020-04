FOTO:Več tisoč zaposlenih v Gorenju spet na delu

Pred vstopom v podjetje vsem izmerijo temperaturo. FOTO: Gorenje Hisense

Nadaljujejo z ukrepi

Spremenjen režim je tudi v jedilnici. FOTO: Gorenje Hisense

Velenje – Delavci Gorenja d. o. o. so se danes vrnili na delo, proizvodnja se nadaljuje tudi v tovarnah na Češkem in v Srbiji. Kot so sporočili iz velenjske družbe, so delati začeli v vseh tovarnah, vendar po prilagojenem režimu, ki se prilagaja tudi naročilom, ki so zaradi pandemije nekoliko nižja. Zaradi nižjega obsega dnevne proizvodnje je ta teden na čakanju na delo doma iz poslovnega razloga ali zaradi zagotavljanja otroškega varstva in/ali ukinitve javnega prevoza doma ostalo še 429 od 3021 zaposlenih v Gorenju d. o. o., so sporočili iz družbe.Zaposleni so bili sicer doma na čakanju na delo iz poslovnih razlogov v dogovoru s sindikatom le dva delovna dneva. Kot je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi v družbi, so »večinoma nadomestili izpadle dneve v proizvodnji s prerazporeditvijo terminskega koledarja, tako da smo naprej premaknili nekaj od prostih dni, ki so bili predvideni pozneje v letu, predvsem s konca aprila ter druge polovice decembra. Nekaj delovnih dni bomo nadomestili z delovnimi sobotami v drugi polovici leta, ko imamo tudi največji obseg proizvodnje.«Drugače je bilo v družbi Hisense Gorenje Europe, kjer imajo drugačen terminski koledar in je večina zaposlenih vsaj nekaj časa delala, preostali so koristili lanski dopust ali nadure.V Gorenju so že januarja vpeljali stroge zaščitne ukrepe, ki veljajo še naprej. Gre za razkuževanje delovnih površin vsaj dvakrat dnevno ter razkuževanje sejnih sob, ki so še v uporabi. Že januarja so prepovedali vsa službena potovanja na Kitajsko ali iz nje, prepovedali so tudi vsa druga nenujna službena potovanja. Po podjetjih imajo dovolj razkuževalnih sredstev.Zaposlenim pred vstopom v podjetje izmerijo temperaturo, v jedilnici velja poseben režim, le dva lahko sedita za isto mizo, a si ne smeta sedeti nasproti. Zaposleni v pisarnah ne hodijo v jedilnico, vendar dobijo malico v pisarne. Znotraj varovanega območja Gorenja morajo zaposleni nositi zaščitne maske, skrbeti za ustrezno higieno rok in kašlja ter higieno delovnega mesta. Namesto sestankov so zaposlenim priporočili skype konference in telefonske konference. Kot so še sporočili iz Hisense Gorenje, če bi bili kateri od ukrepov na državni ravni ali priporočila uradnih institucij strožji od priporočil in ukrepov družbe Hisense, morajo v poslovni enoti ravnati v skladu s tistimi ukrepi, ki so strožji.