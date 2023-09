Večina borznih družb napoveduje izpolnitev načrtov

V nadaljevanju preberite:

Borzne družbe so vlagateljem predstavile polletno poslovanje in izpolnjevanje načrtov. Večina borznih družb, med njimi Krka, NLB in Petrol, bo letos dosegla zastavljene cilje kljub zaostrenemu poslovnemu okolju. Zato pa bo največja Zavarovalnica Triglav dosegla predvidoma le petino zastavljenega načrta, potem ko jo je najprej prizadela zamrznitev premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nato pa še poletna neurja.