Razmere na trgu dela so še vedno ugodne, a ohlajanje gospodarstva na tujih trgih in padec konkurenčnosti v Sloveniji prihajata vse bolj do izraza pri zaposlovanju v izvozni industriji. V vse več panogah predelovalne dejavnosti krčijo število zaposlenih.

Kakšni so trendi pri zaposlovanju v različnih panogah?

Kaj pravijo ekonomisti?