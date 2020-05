Večina poslancev podpira spremembe trgovskega urnika

Po večurni javni razpravi o predlogu novele zakona o trgovini, ki jo je v državni zbor vložila opozicijska Levica na temelju pobude Sindikata delavcev trgovine Slovenije, je bilo videti, da se tehtnica dokaj odločno preveša v dobro predlagatelja. Slišati je bilo veliko argumentov za, pa tudi pomislekov proti, bolj ali manj razumnih.



Predlagatelj Luka Mesec je izhajal iz referenduma o nedeljskem delu leta 2003, s katerim je večina volivcev pritrdila zapiranju trgovine ob nedeljah, in iz sveže, majske ankete med zaposlenimi v trgovini, ki v 95 odstotkih podpirajo tako spremembo urnika – čeprav bodo zaradi tega njihova plača nižja za nedeljski dodatek. Njegov predlog se zavzema za delavce, ki jih ta zakon zadeva, za to, da dobijo prosti dan, ki ga lahko preživijo v krogu družine in si naberejo moči za nov, težak delovni teden.



Vlada je že včeraj presenetila z nasprotovanjem predlogu zakona »v taki obliki« (potem ko se je pred tem premier Janez Janša strinjal z Luko Mescem), danes pa je skozi usta državnega sekretarja na MGRT Simona Zajca pojasnila svoje zadržke.

Poslanske skupine precej enotne

Kako pa so se opredeljevali poslanci? Poslanska skupina SAB je opozorila na skladnost predloga z ustavo, ki narekuje svobodno gospodarsko pobudo. Skrbi jo morebitno odpuščanje in znižanje mesečnih plač zaposlenih ter škodo za celotno gospodarstvo. Po drugi strani razume socialno škodo in ceho, ki jo za večji iztržek plačujejo zaposleni v trgovini. Zato pozdravlja namero vlade, da v zakon vnese več izjem, ki naj jih doreče na ekonomsko-socialnem svetu. Noveli tako ne bodo nasprotovali.



DeSUS je vnaprej napovedal večinsko podporo zakonu, tri glasove za in dva proti, saj so prepoznali tako razloge za kot proti in se različno opredelili. V poslanski skupini SNS nočejo posegati v svobodno gospodarsko pobudo, in kljub temu, da je trgovinska dejavnost izjemno naporna, se država ne bi smela vmešavati v urnike delodajalcev. V SDS so po pričakovanju napovedali, da bodo predlog zakona podprli, a so se strinjali, da ga je prej treba obravnavati na ekonomsko-socialnem svetu.

Ne izjema, ne žrtveno jagnje

Podobna stališča so navajali tudi poslanci LMŠ. Po njihovem za vse nakupe zadošča trgovski urnik med tednom, so pa opozorili na številne specifike in vprašanja (turizem, tržnice, izjeme), ki jih bo pred končno odločitvijo treba razrešiti. Tudi poslanska skupina SD ne nasprotuje predlaganemu zakonu, ampak podpira pravico zaposlenih do nedeljskega počitka in do dodatnega plačila za delo v manj ugodnem delovnem času – ob tem, da delavci v trgovini »ne smejo biti ne izjema in ne žrtveno jagnje«.



Nasprotno pa poslanci SMC niso naklonjeni predlagani noveli zakona o trgovini. Ne verjamejo, da je nastala na podlagi analize posledic zaprtja. Svojo odločitev so utemeljili s potencialno gospodarsko škodo, upadom prometa v trgovini in ogrožanjem delovnih mest, česar si ta hip ne moremo privoščiti.



Levica, ki je zakon vložila, ga seveda podpira, kar je poslanska skupina široko obrazložila z znanimi utemeljitvami. NSi se zaveda, da mora pri urejanju obratovalnega časa trgovin ob nedeljah tehtati med več vrednotami, predvsem družinskimi in svobodno gospodarsko pobudo, zato predlog zakona podpira, v nadaljnjih postopkih pa si želi čim več socialnega dialoga.



Razprava v DZ še poteka.