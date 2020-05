Večina prevoznikov je potniške lete v Ljubljano odpovedala do konca maja

Vlada z današnjim dnem znova dovoljuje zračne prevoze. To ne pomeni, da bo letalski promet z brniškega letališča stekel takoj. V Fraportu Slovenija pojasnjujejo, da je večina letalskih prevoznikov potniške lete na letališče odpovedala do konca maja.



V Fraportu Slovenija so zadovoljni z vladno odločitvijo, saj je sprostitev ukrepov ključna za letalske prevoznike, da operativno planirajo letenje: »Vsem, ki bi morali v naslednjih dneh potovati prek ljubljanskega letališča, svetujemo, da se za podrobnejše informacije obrnejo na letalskega prevoznika ali prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.«

Kaj so sporočili iz vlade?

»V času od začetka sprejemanja ukrepov za varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja so bili na področju opravljanja mednarodnih zračnih prevozov potnikov sprejeti številni ukrepi, ki jih morajo izpolnjevati tako operatorji aerodromov kot letalski operatorji. Pristojni organi za javno zdravje posamezne države so prav tako sprejeli ukrepe, po katerih se morajo ravnati tako državljani posamezne države pri povratku iz tujine kot tujci, ki pridejo v posamezno državo (npr. obvezna karantena),« odpravo omejitev zračnih prevozov pojasnjujejo v vladi. Ker ti ukrepi sami po sebi vplivajo na opravljanje mednarodnih zračnih prevozov potnikov in se letalski operatorji še ne odločajo za opravljanje teh, saj pri potnikih zaradi epidemije ni povpraševanja, ukrep prepovedi opravljanja mednarodnih zračnih prevozov tako iz območja Evropske unije kot iz tretjih držav na mednarodna javna letališča v Sloveniji ni več potreben in smiseln.