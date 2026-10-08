Večina slovenskih gospodinjstev da državi več, kot od nje dobi

Ali smo Slovenci neto prejemniki državnih storitev, kot sta šolstvo ali zdravstvo, ter socialnih transferjev in pokojnin, ali pa z davki in prispevki v državno blagajno prispevamo več, kot od nje dobimo? Raziskava Michaela Christla in Monike Köppl-Turyna, ki je zajela 25 držav EU, kaže, da 53 odstotkov slovenskih gospodinjstev da več državi, kot od nje dobi. Večji delež ima še pet drugih držav. Raziskava je obravnavala dva koncepta. Po standardnem je računala, koliko gospodinjstvo plača z dohodnino in prispevki ter koliko dobi nazaj v denarju (pokojnino, nadomestilo za brezposelnost, otroški dodatek, socialno pomoč). Po tem modelu je v Sloveniji neto plačnikov 67 odstotkov gospodinjstev, enako kot v Luksemburgu in na Češkem, več jih ima le Slovaška s 73 odstotki. Ko izračunu dodamo DDV, ...