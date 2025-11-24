Večino denarja jim prinese google search

Alphabet velja za tehnološkega velikana z izjemnimi poslovnimi dejavnostmi. Njihov portfelj obsega oglaševanje, poslovanje v oblaku in samovozeče avtomobile. Ustvarijo več kot 50 milijard dolarjev prostega denarnega toka na leto. Njihov osrednji posel, spletni iskalnik google, je (bil) v središču pozornosti medijev zaradi protimonopolnih skrbi. Ne glede na to bodo še naprej vodilni na številnih področjih: iskanja, umetne inteligence, računalništva v oblaku ter videov.

Osnova njihove strategije je ohranjati robusten oglaševalski posel. Večino prihodkov od oglaševanja prinaša google search, zato so veliko vlagali v izboljšanje iskalnih zmogljivosti. Tako so zagotovili, da je njihov spletni iskalnik ključni vhod za splet za več kot dve milijardi uporabnikov na dan. Z naložbami v umetno inteligenco so še dodatno zaščitili svojo vodilno storitev, google search. Z uporabo generativne umetne inteligence bodo s funkcijami, kot so pregledi z umetno inteligenco, še izboljšali kakovost iskanja. Tako bodo dodatno okrepili svoj oglaševalski posel, saj bodo bolj natančno ciljali uporabnike s primernimi oglasi.

DELNICA ALPHABET

Položaj Google Searcha se zaradi protimonopolnih aktivnosti držav ne bi smel bistveno poslabšati. Kljub temu da ni jasno, kako obsežne kazni oziroma ukrepe bi lahko dobili, bodo najverjetneje ohranili vodilni položaj na področju iskanja in oglaševanja. Izredno dobro so umeščeni tudi na področju računalništva v oblaku prek njihove platforme google cloud. V prihodnjih nekaj letih bodo na rast tega segmenta pozitivno vplivali povečana selitev delovnih obremenitev v javni oblak ter okrepljeno uvajanje in uporaba umetne inteligence. Z rastjo segmenta bo ta čedalje bolj vplival na celotno poslovanje družbe Alphabet.

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz neopredmetenih osnovnih sredstev, mrežnega učinka, stroškovne prednosti in stroškov prehoda strank, ki so prisotni v številnih njihovih poslovnih dejavnostih. Za google search izhajajo konkurenčne prednosti iz tehnološke izjemnosti in izrazitega mrežnega učinka. Vse več uporabnikov izboljšuje rezultate in podatke, kar privlači še več uporabnikov ter oglaševalcev z izjemno visokim donosom oglaševalske porabe zaradi jasne nakupne namere. Visoki stroški prehoda za uporabnike in oglaševalce, cenovna moč, ekskluzivne pogodbe ter ogromni stroški vstopa za nove konkurente (milijarde za infrastrukturo in pridobivanje uporabnikov) dodatno utrjujejo njihovo prevlado. Tudi drugi segmenti njihovega poslovanja imajo podobne vire izrazitih konkurenčnih prednosti.

Donos na investirani kapital med 30 in 40 odstotkov jasno potrjuje njihov izjemni položaj na trgu. V tretjem četrtletju letos so imeli 16-odstotno rast prodaje in 160 bazičnih točk višjo maržo iz poslovanja pri 34 odstotkih. Search je dosegel visoko, 15-odstotno rast, cloud pa pospešek s 34-odstotno rastjo – zdaj predstavlja že 15 odstotkov prodaje.

Rast jim omogoča tudi kakovostna bilanca stanja (denar in ekvivalenti 95 milijard, finančni dolg 12 milijard dolarjev). V ozadju je zmeraj kratkoročna negotovost zaradi potencialne konkurence iskanja z umetno inteligenco. V prihodnje bodo visoke naložbe v umetno inteligenco dolgoročno dodale vrednost skoraj vsem poslovnim segmentom. Tveganje predstavljajo visoke naložbe v generativno umetno inteligenco in odvisnost od podatkov o uporabnikih.