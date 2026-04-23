Velik prevzem na področju umetne inteligence

Podjetje za vesoljske tehnologije Spacex, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, je napovedalo partnerstvo z družbo Cursor, ki razvija umetno inteligenco za kodiranje. Partnerstvo Spacexu obenem omogoča prevzem Cursorja za 60 milijard dolarjev (51 milijard evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje Cursor, ustanovljeno leta 2022 s sedežem v San Franciscu, se ukvarja z razvojem umetne inteligence za ustvarjanje programske kode, zlasti za poslovne namene.

Z združitvijo Cursorjevega strokovnega znanja na področju programske opreme in izdelkov ter Spacexovega superračunalnika za usposabljanje umetne inteligence Colossus bo omogočen razvoj »najbolj uporabnih« modelov UI na svetu, so na omrežju x navedli v Spacexu.

Partnerstvo podjetju za vesoljske tehnologije obenem omogoča, da pozneje v tem letu prevzame Cursor za 60 milijard dolarjev (51 milijard evrov), še poroča AFP.

Integracija umetne inteligence

Cursor je v zadnjih letih pridobil sloves kot podjetje, ki razvija inteligentne vmesnike, ki omogočajo bolj intuitivno upravljanje računalnikov, napredne funkcije avtomatizacije in integracijo umetne inteligence v vsakodnevno rabo. Njihovi produkti so bili posebej cenjeni v panogah, kjer je hitra in natančna interakcija ključna – od simulacijskih okolij do raziskovalnih laboratorijev. Prav ta strokovnost je pritegnila pozornost Spacexa, ki vidi potencial za integracijo Cursorjevih tehnologij v svoje vesoljske operacije, kot so nadzor raket, simulacije odprav in izboljšana komunikacija med posadko in nadzornim središčem.

Podrobnosti prevzema še niso razkrili, a neuradni viri navajajo, da bo Cursor postal del Spacexove tehnološke divizije, kar pomeni, da bodo dosedanji produkti podjetja ostali v uporabi, hkrati pa bodo ekipe Cursorja sodelovale pri razvoju novih rešitev za vesoljske in zemeljske aplikacije. Analitiki menijo, da bo integracija omogočila hitrejši razvoj naprednih kontrolnih sistemov, optimizacijo telemetrije in izboljšano uporabniško izkušnjo pri interakciji s kompleksnimi sistemi, kot so rakete in satelitske mreže.

Prevzem kaže tudi na strateško širino Spacexa, ki ne namerava ostati zgolj v vlogi proizvajalca raket in operaterja satelitov, ampak hoče biti vodilni tehnološki igralec, ki razvija celovite ekosisteme rešitev, združujoč strojno opremo, programsko opremo in komunikacijske platforme. S tem podjetje krepi svojo konkurenčnost in odpira vrata za nove tržne segmente, ki vključujejo simulacijske sisteme, izobraževalne platforme in komercialne aplikacije naprednih vmesnikov.

Strokovnjaki poudarjajo, da bo uspeh prevzema odvisen od sposobnosti integracije obeh ekip, ohranjanja inovativne kulture Cursorja in hkratnega zagotavljanja, da Spacexovi velikopotezni vesoljski projekti ostanejo glavni fokus podjetja. Prehodna obdobja pri združitvah pogosto prinašajo izzive, kot so usklajevanje tehnologij, organizacijskih procesov in kulturnih razlik med ekipami, vendar dobro načrtovani prevzemi lahko prinesejo izjemne rezultate.

Prevzem Cursorja tako ni zgolj poslovna poteza, temveč simbol vizije Spacexa, ki združuje ambicijo po raziskovanju vesolja z inovacijami, ki izboljšujejo interakcijo med človekom in tehnologijo. To odpira vprašanja in priložnosti za prihodnost, ko bo napredna programska oprema ključna ne le za uspeh vesoljskih odprav, ampak tudi za oblikovanje novih standardov interaktivnosti in upravljanja kompleksnih sistemov na Zemlji in v vesolju.

Spacex gre na borzo

Poteza Muskovega vesoljskega podjetja prihaja v času, ko se Spacex pripravlja na vstop na borzo, in kmalu po tem, ko je prevzelo družbo xAI, ki se ukvarja z umetno inteligenco in je prav tako v lasti milijarderja.

Po poročanju nekaterih ameriških medijev naj bi Space začel kotirati na borzi do julija. Vrednost prve javne ponudbe delnic za proizvajalca raket in satelitov naj bi bila ocenjena na 75 milijard dolarjev (64 milijard evrov), kar bi pomenilo največjo javno ponudbo delnic v zgodovini.