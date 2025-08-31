Velik vpliv zdravil za hujšanje

V nadaljevanju preberite:

Študije kažejo, da uporabniki zdravil za hujšanje porabijo do desetino manj za živila, kar občutijo tako trgovske verige kot restavracije. Ob tem pa raste povpraševanje po zdravi, beljakovinsko bogati hrani, saj ljudje vse bolj iščejo izdelke, ki podpirajo njihov novi življenjski slog. Ameriški trgovski velikani, kot sta Walmart in Kroger, opažajo upad prodaje prigrizkov in sladkarij ter rast prodaje vitaminskih napitkov in beljakovinskih izdelkov. Farmacevtski val se tako preliva v živilsko industrijo in spreminja potrošniške navade na globalni ravni.