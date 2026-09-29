Velika Britanija potrebuje javne finance, ki bodo resnično poganjale rast

Na začetku tega meseca se je britanski finančni minister John Healey zavezal, da bo pozornost državnih institucij usmeril v javne finance. Štiri regije naj bi postale strateški partnerji Nacionalnega sklada za bogastvo (NWF), britanska poslovna banka pa bo namenila dodatnih 150 milijonov funtov (199 milijonov dolarjev) za pomoč pri širitvi podjetij na severu. Healey ima prav, da javna finančna sredstva opredeljuje kot ključni dejavnik dobre rasti. Dolgotrajno financiranje javnih razvojnih institucij, kot sta nemška Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in brazilska razvojna banka (BNDES), je eden najmočnejših vzvodov, ki jih imajo vlade na voljo za usmerjanje rasti in spodbujanje industrijskih preoblikovanj – v nasprotju s prepoznim odzivanjem na tržne trende. Naloga javnih institucij ...