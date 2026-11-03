Velikani Ljubljanske borze razkrivajo poslovanje – kaj pa Vzajemna?

Čez lužo je obdobje objave rezultatov poslovanja že v polnem teku, na Ljubljanski borzi pa se za osmerico največjih, gre za družbe prve kotacije Cinkarna Celje, Krka, Luka Koper, NLB, Petrol, Sava Re, Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav, šele začenja. Med družbami, ki gradijo osrednji indeks Ljubljanske borze SBITOP, prej omenjeno osmerico dopolnjujejo še Equinox, Salus in Vzajemna. Med vsemi naštetimi je družba Equinox Nepremičnine edina, ki je do danes objavila rezultate za prvih devet mesecev (naslednja bo NLB). Equinoxu so se čisti prihodki od prodaje (glavna dejavnost je oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin) zvišali za 6,7 odstotka na 7,34 milijona evrov (iz najemnin 6,69 milijona evrov, +5,2 odstotka), čisti dobiček pa je presegel dva milijona in je bil od ...