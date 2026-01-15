Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.

Pred približno desetimi leti je Xi Jinping dejal, da sanja o tem, da bi Kitajska postala vesoljska velesila. Od takrat je država na Mars poslala rover in zgradila eno od dveh delujočih vesoljskih postaj, ki krožita okoli Zemlje. Zdaj si njena zasebna vesoljska industrija prizadeva za še večji vpliv. Kitajska podjetja bodo morda prvič v svoji zgodovini uspešno rešila in po izstrelitvi ponovno zajela prvo stopnjo rakete – kar je ključni korak za drastično znižanje stroškov izstrelitev – ter si s tem odprla galaksijo priložnosti. Medtem bodo končane nove zasebne izstrelitvene ploščadi, nove tovarne satelitov bodo povečale proizvodnjo, nova vladna služba pa bo v to industrijo usmerila dodatna državna sredstva. Kitajska vesoljska podjetja še vedno zaostajajo za tujimi tekmeci (glej graf). ...