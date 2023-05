Velike razlike med plačami šefov državnih družb

V nadaljevanju preberite še:

Potem ko je nadzorni svet SDH vodstvu največjega državnega upravljavca aprila letos najprej precej zvišal plače, nato pa jih na željo same uprave ta teden spet znižal, smo pogledali, kaj to pomeni za plače drugih državnih direktorjev. Te so kljub ugotovitvam, da bi bilo treba sistem spremeniti, še vedno omejene z Lahovnikovim zakonom. Kaj primer SDH pomeni za morebitne spremembe na tem področju in kakšne so spolh plače drugih državnih direktorjev?