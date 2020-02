Velikost lahko pomeni konkurenčno prednost

Blackrock je največja družba za upravljanje premoženja na svetu. Poslovati so začeli leta 1988. Njihove stranke prihajajo iz sto različnih držav, poslovalnice pa imajo v 30 državah, kar jim daje geografsko diverzifikacijo. Približno tretjina strank prihaja iz držav, ki niso ZDA in Kanada.Konec leta 2019 so upravljali 7,4 bilijona dolarjev. Enainpetdeset odstotkov sredstev je naloženih v delniških skladih, 31 odstotkov v skladih z naložbami s fiksnim donosom, osem odstotkov v skladih, sestavljenih iz več premoženjskih razredov, sedem odstotkov v skladih denarnega trga ter dva odstotka v alternativnih skladih. Pasivne strategije ...