»Mesto predsednika uprave v banki Intesa Sanpaolo sem sprejel tudi zato, ker verjamem, da je Slovenija ena od najbolj perspektivnih držav za prihodnji razvoj, z izjemno boniteto in zdravim gospodarstvom. Je strateško umeščena v srednjo Evropo, Luka Koper pa je izjemno pomembna za transport proti vzhodu,« pravi Luigi Fuzio, ki je vodenje banke prevzel marca lani. Z njim smo se pogovarjali o poslovanju tretje največje slovenske banke in načrtih za prihodnost.

Kako sogovornik vidi gospodarsko okolje v Sloveniji, če ga primerjate s podobno razvitimi državami? Kako v banki, naslednici Banke Koper, ohranjajo lokalno prisotnost in slovensko poreklo v odnosih z deležniki v tej regiji? Kakšne prioritete so si v banki postavili za letos in prihodnja leta?