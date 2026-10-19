»Ves svet postaja Jugoslavija«

»Bilance večine globalnih podjetij so zdaj razmeroma zdrave, kar je precej drugače kot v času velike finančne krize leta 2008. Drugačna slika pa je pri državah, saj se številne spopadajo z visokimi, nekatere celo z zelo velikimi javnofinančnimi primanjkljaji,« sedanje razmere komentira direktor naložbenega sektorja Generali Investments Aleš Lokar. Dodaja, da tudi Slovenija ni izjema. Ameriški javnofinančni primanjkljaj naj bi ob koncu fiskalnega leta znašal več kot 2000 milijard dolarjev, kar je skoraj polovica nemškega BDP. Obrestne mere so odsev strahu, ali bodo izdane obveznice nekoč res poplačane ali mogoče ne, meni sogovornik. »Če se nekoliko pošalim: ves svet zdaj postaja Jugoslavija. Živi se čez meje svojih realnih finančnih zmožnosti,« pravi Lokar. Ker države preveč trošijo, to ...