    Novice

    VIDEO: Država bo vlagala v prehranske verige

    Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić v podkastu o prehranski varnosti.
    Prihajam z novico, da je februarja prva občina trajno zavarovala kmetijska zemljišča, to je občina Mokronog, kar nekaj pa se jih na to pripravlja, je povedala ministrica Mateja Čalušić. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Prihajam z novico, da je februarja prva občina trajno zavarovala kmetijska zemljišča, to je občina Mokronog, kar nekaj pa se jih na to pripravlja, je povedala ministrica Mateja Čalušić. FOTO: Marko Feist
    Nejc Gole
    23. 2. 2026 | 05:00
    7:08
    A+A-

    Na ministrstvu za kmetijstvo in v Slovenskem državnem holdingu (SDH) preučujejo možnosti državnih investicij na področju kmetijske pridelave, živilsko-predelovalne industrije ter vzpostavitve preskrbnih verig. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić pravi, da gre z vidika SDH za iskanje primernih regijskih agroživilskih podjetij ali njihovo potencialno ustanovitev za krepitev regijskih prehranskih verig,

    V vaji Odpornost 2024 je država preverjala pripravljenost ob različnih neugodnih scenarijih, med drugim tudi prehranski varnost. O slednji se danes pogovarjamo v vladi in širše kot zgolj na ministrstvu za kmetijstvo, je v podkastu Moč gospodarstva ugotavljala Mateja Čalušić: »Ključno je, kako zagotoviti prehransko varnost, to pomeni zadostno razpoložljivo hrano, ki mora biti ustrezno kakovostna in dostopna.« Pri tem je pomembna celotna veriga; od zemljišč in semen, do repromateriala, kot so gnojila in zdravila za živali, pa do končnega pridelka.

    »SDH je prvič umestil agroživilski sektor v svoj letni načrt upravljanja. Zelo je pomembno, da smo začeli aktivno delati na tem področju,« je dejala ministrica. Državni holding je v letošnji načrt upravljanja zapisal, da je nizka prehranska samopreskrba eno večjih varnostnih tveganj v državi. Zato so napovedali pripravo študij izvedljivosti za morebitne investicije države na področju kmetijske pridelave, živilsko-predelovalne industrije ter vzpostavitve trajnostnih in regionalnih preskrbnih verig: »Namen teh aktivnosti je omogočiti sprejetje strateških odločitev o vlaganju v infrastrukturo, ki bo pripomogla k stabilni preskrbi s ključnimi kmetijskimi proizvodi ter odpornosti na globalne motnje.«

    Poiskali so vrzeli v regijskih prehranskih verigah.

    Farme Ihan po finančnem še v poslovnem prestrukturiranju.

    Potrebno še varovati kmetijska zemljišča ter graditi rastlinjake in namakalne sisteme.

    »Z vidika investicij Slovenskega državnega holdinga gre za iskanje primernih regijskih agroživilskih podjetij, bodisi potencialno ustanovitev le teh glede na potrebe samih regij za krepitev regijske prehranske varnosti in obenem krepitev regijskih lokalnih prehranskih verig,« je dejala Mateja Čalušić.

    image_alt
    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Ta je izpostavila potrebno krajšanje prehranskih verig: »Pridelovalci pravijo, da ni ugodnih pogojev, kako pridelke prodati javnim zavodom. Slednji pravijo, da bi si želeli pri njih naročiti hrano, pa ni zadostnih količin. Po posameznih regijah smo ugotovili potrebe in vrzeli. Popis je bil narejen in to je eden prvih korakov, da ugotovimo, kje lahko država investira, sofinancira, postane javni partner tudi v zasebnem prostoru ter da tako krepimo tovrstne verige s celotno infrastrukturo in logistiko.« Ugotovili smo tudi, kje so težave pri organiziranju prehrane v javnih zavodih, kje lahko to optimiziramo, denimo z centralnim javnim naročanjem in novimi digitalnimi orodji. »Na ta način želimo poenostaviti postopke, da država poenostavi postopke in razbremeni javne zavode, ki bodo lahko tako tudi privarčevali. Tako lahko investiramo bistveno več v nabavo lokalne slovenske hrane.«

    Tudi predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je v intervjuju za Sobotno prilogo izpostavil, da v vrednostnih verigah na širšem področju kmetijske predelave in živilskopredelovalne industrije ponekod manjkajo posamezni deli, ki bi lahko celotne vrednostne verige naredili bolj produktivne ter prispevali k prehranski varnosti in samooskrbi: »SDH razpolaga z lastnimi presežnimi finančnimi sredstvi, ki jih lahko nameni za naložbe, tako da nameravamo letos identificirati morebitne takšne projekte. Nato bi SDH ali država vanje vlagala in tako prispevala k razvoju širšega agrarno-živilskega ekosistema. V zelo spremenjenih razmerah, v katerih je trenutno Evropa, ugotavljamo, daje tudi živilska industrija kritična infrastruktura in da moramo biti sposobni sami pridelovati hrano v čim večjem obsegu v primeru črnih scenarijev. To je del krepitve odpornosti.«

    SDH je lani zaključil finančno prestrukturiranje Farm Ihan, s tem da so skupino dokapitalizirali z osmimi milijoni evrov in v kapital konvertirali 4,4 milijona evrov terjatev, družba pa zdaj izvaja tudi poslovno prestrukturiranje. FOTO: Jure Eržen
    SDH je lani zaključil finančno prestrukturiranje Farm Ihan, s tem da so skupino dokapitalizirali z osmimi milijoni evrov in v kapital konvertirali 4,4 milijona evrov terjatev, družba pa zdaj izvaja tudi poslovno prestrukturiranje. FOTO: Jure Eržen

    Farme Ihan v preobrazbi in z novim imenom

    Ministrica za kmetijstvo je spomnila, da so Farme Ihan v tem mandatu klasificirali kot strateško naložba za državo: »Kot Slovenija smo morda v preteklosti zamudili kar nekaj priložnosti. Naj omenim primer Panvite, ko smo imeli resna pričakovanja pridelovalcev in družbe, da država nekaj naredi, a takrat nismo imeli vzvodov, da bi lahko reagirali.« Spomnimo, kmetijska družba Panvita je od leta 2024 v 51-odstotnem lastništvu hrvaške skupine Bosqar. »Pomembno je, da je kmetijska zemlja v državni lasti, ne glede na lastništvo tistega, ki jo obdeluje. Hkrati pa menim, da bi se morali zgledovati po naših sosedih Hrvatih, kjer je agroživilska panoga ena pomembnejših strateških naložb za državo, kar dokazujejo z različnimi koraki. Prav je, da ta cilj zasledujemo tudi v Sloveniji, kar smo naredili z letnim načrtom upravljanja in uvrstitvijo Farm Ihan med strateške naložbe.«

    Debeljak je v omenjenem intervjuju povedal, da je SDH lani zaključil finančno prestrukturiranje Farm Ihan, s tem da so skupino dokapitalizirali z osmimi milijoni evrov in v kapital konvertirali 4,4 milijona evrov terjatev, družba pa zdaj izvaja tudi poslovno prestrukturiranje. Omenil je investicije v posodobitve na področju prašičereje, preoblikovanje modela govedoreje, preoblikovanje trženjskih aktivnosti, splošno optimizacijo poslovanja in modernizacijo: »Hkrati se bo družba preimenovala v skupino Anton, saj z lokacijo Ihan nima več ničesar. S tem bo nastalo zelo pomembno, vertikalno integrirano slovensko živilsko predelovalno podjetje in pravzaprav edini dobavitelj svinjine, ki je v celotni verigi vzgojena v Sloveniji po najvišjih kakovostnih standardih.«

    Prva občina je trajno zavarovala kmetijska zemljišča

    V podkastu smo se z ministrico pogovarjali tudi o drugih ukrepih za povečanje prehranske varnosti. Spomnila je, da je treba po novem ob sprejetju prostorskega akta lokalne skupnosti določiti tudi območja trajno varovanih in drugih kmetijskih zemljišč: »V zadnjih desetih letih smo bili na tem področju neuspešni. Prihajam z novico, da je februarja prva občina trajno zavarovala kmetijska zemljišča, to je občina Mokronog, kar nekaj pa se jih na to pripravlja.« Pomembni investiciji za večjo prehranski varnost, ki pa sta tudi finančno obsežnejši, je gradnja rastlinjakov in namakalnih sistemov.

