(videokomentar) NLB se želi vrniti na Hrvaško

Največja slovenska banka je objavila prevzemno ponudbo za avstrijsko bančno skupino Addiko. Kot je objavila že prejšnji mesec v prevzemni nameri, za delnico Addiko ponuja 29 evrov, kar pomeni, da bi za celotno banko odštela 565,5 milijona evrov. Urednik gospodarstva na Delu Janez Tomažič in novinar Rok Tamše, sta ocenila posledice. »Poteza je bila pričakovana, Addiko ponuja 29 evrov za delnico.

V prihodnosti lahko pričakujemo še konkurenčno ponudbo Raiffeisen banke. Je pa NLB po moji oceni bolj zainteresirana in bo najbrž ponudila več, saj ji prevzem Addiko banke omogoča vrnitev na Hrvaško. Tam so sicer prisotni z lizinško hišo, ampak njihova želja je imeti banko,« komentira Tomažič. V regiji se sicer krepijo srbske bančne skupine Alta Pay Davorja Macure in AIK banka, ki sta tudi skoraj 10 odstotna solastnika Addiko bank. Kaj pa to pomeni za dividendo NLB? »NLB bo nemoteno izplačala prvo tranšo dividende, druga tranša pa je odvisna od uspešnosti prevzema. Na dolgi rok bi prevzem pozitivno vplival na razvoj NLB in posledično na dividendo.«