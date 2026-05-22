(videokomentar) Pri zdravju nastaja radikalen miselni preobrat

V državnem zboru poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Še vedno pa odmeva včerajšnja predstavitev koalicijske pogodbe vlade v nastajanju, ki je spisana na 35 straneh. Novinar Rok Tamše je z urednikom gospodarstva Janezom Tomažičem opravil pogovor o poudarkih pogodbe, ki je razdeljena na 15 poglavij. Me zanimivejšimi je, denimo, področje zdravja. Tomažič pravi, da se na tem področju dogaja večji miselni preobrat, saj se koncept državnega zdravstva zamenjuje z nečim novim.

Za odpravljanje čakalnih vrst bodo uporabljeni vsi licencirani izvajalci, ne glede na lastništvo. Napovedan je bil tudi konec vojne z zdravniki, kar v praksi verjetno pomeni sporazum o končanju stavke. Tomažič pravi, da v pogodbi ni zasledil, da bi bil vzpostavljen plačni steber samo za zdravnike. Bodo pa bolje nagrajeni medicinske sestre in tehnično osebje.

Če pri zdravju ni kontinuitete, pa ta obstaja v delu energetike, saj se projekt Jek 2 nadaljuje, nadaljujejo pa se tudi prizadevanja za male modularne reaktorje.

Sogovornika sta se strinjala, da je v koalicijski pogodbi športu namenjenega zelo malo prostora, šport pa ostaja v ministrstvu za gospodarstvo, kar pomeni, da ga ne bo čakala reorganizacija.