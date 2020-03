FOTO:Virus bi lahko zamaknil tudi skupščine družb

Ljubljana – Širjenje koronavirusa in ukrepi za njegovo zajezitev ne vplivajo le na tekoče poslovanje podjetij, ampak tudi na delovanje organov upravljanja družb. Nekateri nadzorni sveti so seje že imeli na daljavo, če nam virusa ne bo uspelo zajeziti, pa bi to lahko vplivalo tudi na skupščinsko sezono, ki se bo začela v kratkem, še posebej v družbah z velikim številom delničarjev. Seje nadzornih svetov, razen dopisnih sej, na katerih se praviloma obravnava ena bolj nujna zadeva, so doslej praviloma potekale na klasičen način, torej s fizično prisotnostjo. Prek videokonference so se ponekod sicer izjemoma že ...