Virus in premila zima načela zdravje Alpine

Ljubljana – Alpina je nedavno za čevlje za smučarski tek prejela oblikovalsko nagrado red dot, s ponedeljkom pa bo ponovno odprla vrata 26 trgovin, ki so zaradi izbruha koronavirusa zdaj zaprte. A to še ne prinaša odrešitve za žirovsko družbo, ki je po razmeroma uspešnem prestrukturiranju v preteklih treh letih tudi zaradi epidemije spet v težkem položaju. Alpina je lani po trenutno še nerevidiranih podatkih ustvarila 48,5 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tri milijone manj kot leto prej in skoraj pet milijonov manj od načrtov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je lani znašal 2,1 milijona evrov in ...