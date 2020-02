FOTO:Virus izključil največjega ponudnika deviz

Travelex, največji prodajalec tuje gotovine na svetu, si po več kot enem mesecu od obsežnega kibernetskega napada še ni opomogel. Svojih storitev še vedno ne ponuja ne po spletu ne prek telefonskih naročil. Devize so naprodaj le v »fizičnih poslovalnicah«. Virusni napad na spletno stran so odkrili na silvestrovo in izključili svoje računalniško omrežje, da se ne bi razširil.V Travelexu – ki poleg menjalniških poslov opravlja tudi mednarodni plačilni promet in nakazila na skoraj vsa območja na svetu – zagotavljajo, da so preiskovalci razvozlali virus, ki so ga uporabili napadalci.Trdijo tudi, da podatki o strankah niso ...