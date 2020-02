Virus je tudi prejšnji teden tresel borze

Na začetku prejšnjega tedna je bila pozornost finančne javnosti spet bolj usmerjena v makroekonomske objave in predvsem v rezultate poslovanja podjetij. V četrtek pa je prišla nova informacija o skokovitemu povečanju števila novih primerov epidemije virusa covid-19 – tako novih okužb kot tudi števila smrtnih primerov.Kitajska je spremenila metodo diagnosticiranja novih primerov, kar seveda sproža dodatne dvome o pravilnosti številk in predvsem o razsežnosti epidemije. Glede na to, da so nova in hitrejšo metodo zaznavanja prisotnosti virusa uporabili samo v eni provinci, je najverjetneje število okuženih precej ...