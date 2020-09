Virus klesti evropski izvoz, Slovenija bolje od povprečja

Ljubljana – Ukrepi za zajezitev epidemije covid-19 so tudi v juliju precej vplivali na mednarodne blagovne tokove. Države evrskega območja so v omenjenem mesecu izvozile v preostanek sveta za dobrih 185 milijard evrov, kar je dobra desetina manj kot julija lani.



Julija so v primerjavi z julijem lani svoj izvoz v druge dele sveta zmanjšale skoraj vse članice Unije, izjema so bile le Malta, Slovenija, Estonija in Slovaška, ugotavlja evropski statistični organ Eurostat. Na drugi strani se je izvoz blaga najbolj znižal v Grčiji, na Finskem, Franciji in na Hrvaškem.



Še bolj kot izvoz se je julija zmanjšal uvoz evrskega območja, in sicer se je primerjalno skrčil za 14 odstotkov na dobrih 157 milijard evrov. Evrsko območje je tako ob ob manjšem obsegu menjave julija ustvarilo za skoraj 28 milijard evrov presežka v trgovini s preostankom sveta. Na drugi strani se je zmanjšala tudi trgovina znotraj samega evrskega območja, ki je upadla na slabih 154 milijard evrov, kar je skoraj devet odstotkov manj kot julija lani.



Eurostat je objavil tudi podatke o trgovinskih tokovih za posamezne države v prvih sedmih mesecih letos, kjer se Slovenija pri izvozu odreže bolj od povprečja Unije in evrskega območja. Do konca julija je obseg našega izvoza znašal 22,6 milijard evrov, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je bil naš izvoz znotraj Unije za 14 odstotkov manjši, zunaj nje pa za 18 odstotkov višji kot v prvih sedmih mesecih lani.