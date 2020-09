FOTO:Virus načel tudi državno srebrnino

Ljubljana – Podjetja v državni lasti so lani po prvih ocenah SDH dosegla rekorden, 6,9-odstoten donos na kapital. Letos bo ta rezultat zaradi vpliva epidemije koronavirusa občutno slabši. Iz istega razloga bosta proračun in SDH dobila izplačanih manj dividend, kakor je bilo načrtovano. Slovenski državni holding (SDH) je lani upravljal skupno 10,3 milijarde evrov svojih in državnih naložb. V letu 2019 so zanje načrtovali 6,2-odstoten donos na kapital, a je bil ta zaradi rasti dobičkonosnosti pomembnejših družb na koncu kar 6,9-odstoten. Vrednost državnega premoženja se je do polletja zaradi prodaje Abanke znižala na ...