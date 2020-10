FOTO:Virus povečal razliko med plačami v javnem in zasebnem sektorju

Povprečne plače so se med epidemijo zvišale, ugotavljajo v statističnem uradu (Surs). Rast je bila opazna predvsem v javnem sektorju, medtem ko je padec plač v zasebnem sektorju preprečilo izplačilo kriznega dodatka.Rast povprečnih plač v krizi ni nenavadna. Pogosto se namreč zgodi, da se višje plače nekoliko znižajo ali ostanejo nespremenjene, pri nižjih plačah pa sledijo odpuščanja. Tako se zmanjša delež zaposlenih z nizkimi plačami, in čeprav ni nihče zadovoljen, se povprečna plača zviša.Nihanje števila aktivnih je tudi tokrat določalo povprečno plačo. V podatkih ni tistih, ki so bili ves mesec doma na ...