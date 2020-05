Virus premešal načrte z državnim turističnim holdingom

Ljubljana ­– Nad načrtom ustanovitve državnega turističnega holdinga je vse več neznank. Ne le da AVK še vedno ni izdal soglasja za prevzem Term Olimia in da ni znano, koliko bo Yorku plačal za delež v Savi, ampak ni več niti gotovo, ali bo država še dala denar za to. V Slovenskem državnem holdingu (SDH) odgovarjajo, da trenutno v povezavi z uresničevanjem strategije turizma izvaja nekatere aktivnosti in jih prilagaja spremenjenim okoliščinam na trgu zaradi posledic razglasitve epidemije novega koronavirusa. Na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, se menda še vedno zavzemajo za oblikovanje ...