Virus spodbuja praktične inovacije na tehnološkem področju

Organizatorjem sejma potrošniške in zabavne elektronike IFA v Berlinu velja priznati pogum. V času, ko skoraj nihče niti ne pomisli več na organizacijo dogodka v živo z več deset udeleženci na isti lokaciji, so sprejeli odločitev, da je tehnologija vendarle močnejša od koronavirusa.Letošnji sejem IFA je poleg letnice 2020 dobil še oznako special edition, saj je res nekaj posebnega. Dogodek hibridnega, torej analognega in digitalnega formata (na lokaciji v Berlinu in na spletu), je dejansko prvi večji dogodek v širši IT-industriji od izbruha pandemije.Na njem se je letos predstavilo več kot 1450 razstavljavcev iz 30 držav, ...