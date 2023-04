Visionect poskusno uvaja štiridnevni delovnik

Visokotehnološko podjetje Visionect je z aprilom za svoje inženirje poskusno uvedlo štiridnevni delovnik. Poskusno obdobje bo trajalo tri mesece, nato pa se bodo odločili, ali bodo to nadaljevali in ali bodo takšen urnik razširili na še druge oddelke podjetja.

Visonect je 15 let star start-up, ki se ukvarja z rešitvami za upravljanje delovnih prostorov. Kot je povedal solastnik podjetja Luka Birsa, so se za to po eni strani odločili, ker se ukvarjajo s tem področjem, kamor sodi tudi krajši delovnik, po drugi strani pa so raziskave pokazale, da se z manj dela lahko naredi več. V ta poskus bodo vključili skupino devetih inženirjev, saj imajo o njihovem delu že zdaj veliko zgodovinskih podatkov, tako da bo po treh mesecih lažje narediti primerjavo in oceno takšnega načina dela.

Optimizacija dela

Vodja tega procesa Luka Napotnik je pojasnil, da so dobro raziskali, katere procese je treba prilagoditi, za to so izvedli tudi določene delavnice. »V tem času smo odkrili kar nekaj optimizacij, zato pričakujemo, da bodo na koncu opravljene vse naloge, kot doslej,« je dodal. Inženirji, ki bodo vključeni v poskus, bodo ostali zaposleni za polni delovni čas, prav tako bodo ohranili enako plačo in pravice iz dela, kot sta dopust in regres.

V podjetju je skupaj okoli 50 zaposlenih. Ali bodo takšen način dela razširili tudi na druge sodelavce, Birsa ni mogel povedati, saj bo to odvisno od rezultatov, ki jih bo prinesel poskus. »Takšne spremembe je treba dobro premisliti in tudi komunicirati z zaposlenimi,« je opozoril.