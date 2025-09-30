Visok dolg, visoke obresti

Ameriška centralna banka (Fed) pred kratkim, prvič letos, pričakovano znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk. Šlo je za dolgo pričakovan, a previden korak, saj je inflacija v ZDA še vedno pri 2,9 odstotka. Vse bolj pa postaja jasno, da dolgoročni inflacijski cilj ne bo več dva odstotka, ampak bliže trem odstotkom. K temu pripomorejo pritiski ameriške administracije za cenejše financiranje in podporo domači industriji, visoka raven javnega dolga, na deklarativni ravni skrb za trg dela ter tekma s Kitajsko, ki zahteva nenehne investicije v raziskave, razvoj in obrambno-industrijske zmogljivosti.

Trgi so odločitev Feda sicer sprejeli pozitivno, Wall Street je dosegel nove rekorde, vlagatelji pa so povečali pričakovanja o cenejšem financiranju in večji privlačnosti delnic. Na obvezniških trgih pa razbremenitev ostaja omejena. Donosi dolgoročnih obveznic so se sicer nekoliko znižali, najbolj pri 30-letnih ameriških, pri katerih so se od začetka septembra znižali za približno 30 bazičnih točk, a to nikakor ne pomeni, da so fiskalni izzivi izginili. Dolgovi ostajajo veliki, prihodki držav pa omejeni.

javni dolg PD Foto Gm/tt Igd

Razvite države imajo zdaj precej več dolga kot pred pandemijo, za ta dolg pa plačujejo bistveno višje obresti. Pritisk na javne finance je zato precej večji kot pred nekaj leti, kljub temu da gospodarstva še vedno delujejo ob skoraj polni zaposlenosti. V takšnih razmerah možnosti za blažitev posledic pretiranega zadolževanja z visoko gospodarsko rastjo skoraj ni, zunaj nenadno povečane produktivnosti, saj so proizvodne zmogljivosti že dodobra obremenjene. Stabilizacija javnih financ bo v prihodnje zato vse bolj temeljila na kombinaciji obrestnih mer, fiskalne politike in zaupanja finančnih trgov, ki pa se sčasoma lahko hitro začne krhati.

Ranljivi sta Velika Britanija in Francija. Prva ima visoke deficite, a jo ščitita funt kot rezervna valuta in Bank of England. Francija pa ima še višji dolg in več politične nestabilnosti, brez lastne centralne banke pa je bolj ranljiva in odvisna od EU. Kombinacija visokih primanjkljajev in politične nestabilnosti povečuje nezaupanje investitorjev. Kapital je sicer na voljo, globalne likvidnosti ne manjka, a zgodovina težkih varčevalnih programov po finančni krizi kaže, da nobena vlada zdaj ni pripravljena na resno nižanje javne potrošnje. S tem se povečuje nevarnost, da bodo države prej ali slej prisiljene v veliko bolj boleče prilagoditve, ne po lastni izbiri, ampak zato, ker jih bodo v to prisilili finančni trgi.

ZDA imajo največji primanjkljaj in tudi največji absolutni dolg, a jih pred resnejšimi pretresi varuje tudi »privilegij dolarja«. Povpraševanje po ameriških obveznicah ostaja stabilno, saj je dolar še vedno ključna svetovna rezervna valuta in varno zatočišče v času negotovosti. Sodobni pojav stablecoinov, skoraj v celoti vezanih na dolar, bo ta privilegij lahko še podaljšal in krepil, gre za digitalni pospeševalnik povpraševanja po ameriških obveznicah, pravi »genius act« ameriškega finančnega sistema.