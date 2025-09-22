  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Visok porast informacijskih napadov na vidnejše osebe, institucije in vlade

    Sodobni čas prinaša izzive, kot so umetna inteligenca in – z njeno pomočjo – ustvarjeni lažni avdio- in videoposnetki, tako imenovani deep fake.
    Klasično sprotno in verodostojno komuniciranje ostaja hrbtenica vsakega informiranja, pravi Katja Fašink. FOTO: Osebni Arhiv
    Galerija
    Klasično sprotno in verodostojno komuniciranje ostaja hrbtenica vsakega informiranja, pravi Katja Fašink. FOTO: Osebni Arhiv
    Nejc Gole
    22. 9. 2025 | 05:00
    22. 9. 2025 | 09:30
    A+A-

    Sodobni čas prinaša izzive, kot so umetna inteligenca in – z njeno pomočjo – ustvarjeni lažni avdio- in videoposnetki, tako imenovani deep fake. Če je krizni komunikator s svojo ekipo dovolj usposobljen, bo napadalca in naročnika napada identificiral, njegovo distribucijo lažne vsebine zajezil ter skomuniciral to, kar je res, opozarja vodja članov skupine Krizna komunikacija v FORBES Communications Council Katja Fašink.

    Kaj je krizno komuniciranje?

    Krizna komunikacija izvaja in upravlja informiranje ter distribucijo informacij, največkrat pod ekstremnim časovnim pritiskom, v negotovih razmerah (pred, med in po kriznih dogodkih z manjšim ali večjim vplivom) za zaščito zdravja, življenj, okolja, poslovanja, pravnega reda in zaupanja.

    Kompleksnosti in nevarnosti našega dela krizni komunikatorji obvladamo z izvedbo veščin, ki nam jih priučijo na ciljnih treningih: hitrosti in točnosti, transparentnosti, zaupnosti in varnosti, določanje odgovornosti (krivda in priznanje), kako zajeziti lažne novice in posnetke deep fake, kako komunicirati ob informacijskih vdorih v kriznem procesu in kako upravljati kompromitirane kanale, kako v skrajnih razmerah nagovarjati in prepričati vse deležnike, kako uravnovešati pritiske medijev in ostalih interesnih javnosti, kako upravljati človeški faktor, obvladovati eskalacijska tveganja angažiranih oseb ipd.

    Izvedbeni treningi kriznega komuniciranja nas tako rekoč usposabljajo za visokostrokovna in po večini standardizirana ravnanja po delovnih nesrečah ter upravljanja industrijskih, procesnih in varnostnih tveganj.

    Katera področja pri kriznem komuniciranju se uveljavljajo?

    Človeška, industrijska, okoljska, finančna in podatkovna tveganja ostajajo seveda primarna v družbi različnih, predvsem procesnih in varnostnih tveganj. Sodobni čas prinaša izzive, kot so umetna inteligenca in – z njeno pomočjo – tako imenovani deep fake. Te oblikujejo večinoma ljudje, ki jih paralelni svet virtualne dinamike storitveno in preživetveno motivira. Če je krizni komunikator s svojo ekipo dovolj usposobljen, bo »napadalca« (in »naročnika napada«) identificiral, njegovo distribucijo lažne vsebine zajezil ter skomuniciral to, kar je res, seveda ob podpori komunikacijskih orodij, vizualnih prikazov dokazov ipd. Tako lokalno kakor regionalno in mednarodno opažamo visok porast informacijskih napadov na pomembnejše oziroma vidnejše osebe, organizacije, institucije in vlade. Zato vsi ti potencialni oškodovanci cenijo in rekrutirajo izurjene krizne komunikatorje, ki imajo pridobljena operativna in uporabna znanja, neprecenljive izkušnje in sposobnost nujno potrebne hitrosti reagiranja. Večina takšnih komunikatorjev poseduje tudi inženirska, obramboslovna, forenzična ter ostala ciljno potrebna znanja.

    Čedalje bolj se kaže, da umetni inteligenci sledi korporativni aktivizem. Slednji je običajno posledica paradoksa »božične večerje«. Dr. Rulkens je odlično opredelil dinamiko razmišljanja purana in neizogibne božične večerje, in sicer: puran je povsem prepričan, da ga mesar ljubi, ker ga hrani in skrbi zanj in zato zanj naredi domala vse, kar je v njegovi moči. Seveda vse do božične večerje, ko se življenje purana nenadoma drastično spremeni oziroma konča. No, ljudje sicer ne gredo »v zakol in ponev« in zato svoje dejavnosti izvajajo iz naslova razočaranja in maščevalnosti, ali pa zato, ker se je v njih prebudil duh pravičnosti, kar vse skupaj vodi do t. i. korporativnega aktivizma. Tovrstno delo sicer najmanj rada sprejmem, saj so si »purani« in »mesarji« v resnici precej sorodne duše, ravno zaradi tega pa se potem prelije toliko hude – ne prave – krvi in prihaja do maščevanj neslutenih dimenzij. Žal takšni ljudje, pogosto tudi v narcisni disfunkcionalnosti, škodijo predvsem vsemu okrog sebe, ne le ljudem, ampak tudi okolju in živalim, medtem ko se nimajo težav mirno in pokorno vključiti v nov »kurnik« ter prisluhniti novemu gospodarju oziroma ubogati novega mesarja.

    Evropske zaveznice Nata, tudi Slovenija, povečujejo sredstva za obrambo. Kako naj države te namere komunicirajo do javnosti ali z javnostmi?

    Na način, da se ne bo puščalo toliko prostora za raznorazna ugibanja in filozofije, kolikor se ga zdaj. Na način, da se komunicira sprejemanje informiranih odločitev odgovornih in pooblaščenih, torej odločitev, ki temeljijo na ustreznih podatkih, ki naj predvsem pojasnijo smoter tega povečevanja – je to zaradi nujno potrebne oživitve gospodarske rasti v Evropi ali pa se res pripravljamo na – zelo verjetno zadnjo – vojno.

    Moji najbližji kolegi so varnosti namenili desetletja svojega življenja, zato v praksi poznamo posledice neustreznega oziroma zmedenega pristopa k tovrstnim kompleksnim vprašanjem. Mir lahko hitro izgubimo, če se zanj ne bomo enako dobro organizirali, če ne še bolj, kakor za vojno. Časi, v katerih živimo, zahtevajo polno in odgovorno pripravljenost. In čaka nas veliko, veliko, veliko dela. Ustvariti moramo delovne skupine po vzoru Švice in Francije, ki bodo ljudi, institucije, podjetja, šole pripravili na reševanje kompleksnih vprašanj, da bomo skupaj kot družba uspešni ter varni pri upravljanju z vsemi tveganji. Vsak posameznik nosi svoj del odgovornosti in skupaj smo lahko res ponosen, dobro organiziran, varen in trdno povezan narod. Če ne bomo, bo že kdo poiskal luknje v naši homogenosti in povezanosti in nas udarili točno skozi njih. Ravno zato pa tako boli, ko gledam, kako razklani smo kot narod.

    Geopolitične napetosti so visoke, žarišča, kot sta Ukrajina in Gaza, pa v naši bližini. Kako glede tega komunicirati z javnostjo?

    V časih, ko imata informacijski prostor in psihologija množic strateško težo sorodno npr. energetiki in logistiki, je cilj komunikacije trojen: ohraniti zaupanje, zmanjševati polarizacijo in podpirati pripravljenost oziroma odpornost prebivalstva. Ker je informacijski prostor del hibridnega vojskovanja in ga nasprotniki zavestno izrabljajo, mora biti komunikacija zasnovana kot stalna operacija, ne le kot odziv na incidente. EU in Nato med ključne elemente hibridnih groženj štejeta prav dezinformacije in manipulacijo informacij, pri čemer pogosto izpostavljata nevarnost primerov, ki ciljajo na razdor zaupanja.

    Pravila komuniciranja določajo dosleden ritem verodostojnih objav in jasen okvir poznanega in nepoznanega. Priporočajo strateško odkritost namesto skrivnosti. Svetujejo podajanje vsebin, ki ščitijo moralo in obenem preprečujejo teorije zarot. Poudarjajo ustreznost razlage tveganj, krepitev odpornosti na dezinformacije ter opolnomočenje skupnosti za pozitivna dejanja. Priprava kratkih vsebin, ki učijo, recimo, prepoznavanje retoričnih trikov, dokazano poveča odpornost javnosti in je torej izjemno smotrna. Kodeksi ravnanja proti dezinformacijam zahteva transparentnost in poročanje, nadzor nad njegovim izvrševanjem je vse strožji. To vpliva na taktično izbiro kanalov in pritisk na platforme ob eskalacijah. Zato tako poudarjam, da klasično sprotno in verodostojno komuniciranje ostaja hrbtenica vsakega informiranja. Vnaprejšnje uokvirjanje negotovosti, kar pomeni odločanje o tem, katere informacije so pod embargom ali operativno občutljive in zakaj, ter kdaj bo sledila naslednja informacija, je ključno. Pomemben cilj komuniciranja je namreč preprečevanje nekoherentnega vedenja v krizah. Jasne meje in pravila za aktivacijo ukrepov, scenarijske priprave in treningi za evakuacije, opredelitev zdravstvenih ukrepov ter vnaprej pripravljeni odgovori na pogosta odstopanja in odpor, so nujni.

    Velik izziv je tudi, kako doseči prav vse naslovnike: aktivne, ranljive, gluhoneme, skupine, ki so pod vplivom drog, intenzivnejših zdravil, v odročnih krajih ipd. Naša dolžnost je odgovorno in pravočasno doseči prav vsakega posameznika, pri čemer je jasno, da operativni model usmerja enotno (komunikacijsko) poveljstvo, ki je odgovorno za analizo situacije, monitoring in odobritve. Vse to, kar izvajamo ali poučujemo, pa lahko oziroma moramo meriti s kazalniki zaupanja, hitrostjo zajezitve lažnih novic, z merjenem dosega po segmentih in merjenjem realnih odzivov na vajah ali zares.

    Hibridno vojskovanje in dezinformacijske kampanje namreč trmasto ciljajo na zmanjševanje zaupanja v institucije in ustvarjajo intenzivno politično polarizacijo. Protokoli CERC, WHO, ipd. znižujejo ranljivost javnosti in zmanjšujejo prostor za teorije zarot, ki vodijo v nekoherentno vedenje v krizah. Zaprti, homogeni informacijski sistemi nasprotnikov dajejo prednost njihovim namenom, zato je pri nas nujno predvidljiva, redna, večkanalna transparentnost in uporaba verodostojnih posrednikov. Evropski regulatorni okvir zdaj podpira aktivno obvladovanje sistemskih informacijskih tveganj, kar je treba strateško izkoristiti. 

    Sicer pa še na splošno: zadnja leta so nam postregla z dvojno moralo, ki ne bo nikoli pozabljena. Sankcije proti Rusiji so intenzivno prizadele najbolj Evropo in tiste v njej, ki so na robu preživetja, saj so dinamika dobave in cene energentov vplivale predvsem na končne uporabnike teh energentov, ki so surovo plačali vse sprejete odločitve v vrhu EU. Sankcije proti Rusiji so obsežne, namenjene omejevanju ruskega gospodarstva po invaziji na Ukrajino leta 2022, segajo na področja financ, energije, transporta, tehnologije, medijev in so sestavljene iz tisočev različnih seznamov, zamrznitve premoženja in mehanizmov omejevanja cen. Nasprotno pa so ukrepi, povezani z Izraelom, skoraj neopazni, majhni koraki, ki jih sprejemajo posamezne vlade. Cilj ukrepov, povezanih z Izraelom, bi moral biti odvračanje od genocida, vojnih zločinov in drugih zlorab, zaščititi humanitarni dostop do hrane, zdravil itd. in zagotoviti, da vse države, ki sodelujejo z Izraelom, spoštujejo mednarodno vojno in humanitarno pravo.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    intervjukomunikacijaumetna inteligencaKatja Fašink

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Teden mobilnosti

    Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

    Danes si lahko na izpraznjenem parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ogledate predstavo Sapramiška.
    22. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Lara Boro, The Economist

    Medijska direktorica: Po Trumpovi zmagi smo iskali njemu naklonjene novinarje

    Lara Boro, direktorica medijske skupine The Economist, pravi, da mora biti kolektivni um informiran z vseh strani.
    Pija Kapitanovič 22. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Momoko Seto: Ni smrt tista, ki je lepa, lep je krhek in minljiv obstoj

    Gre za umetnost zgoščevanja časa, s katero naposled lahko vidimo nevidno, o svojih kratkih filmih pravi japonsko-francoska režiserka Momoko Seto.
    Pia Prezelj 22. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v športnem plezanju

    Janja Garnbret spet razred zase

    Na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji se je pet slovenskih reprezentantov uvrstilo v petkov polfinale težavnosti.
    22. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Lara Boro, The Economist

    Medijska direktorica: Po Trumpovi zmagi smo iskali njemu naklonjene novinarje

    Lara Boro, direktorica medijske skupine The Economist, pravi, da mora biti kolektivni um informiran z vseh strani.
    Pija Kapitanovič 22. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Momoko Seto: Ni smrt tista, ki je lepa, lep je krhek in minljiv obstoj

    Gre za umetnost zgoščevanja časa, s katero naposled lahko vidimo nevidno, o svojih kratkih filmih pravi japonsko-francoska režiserka Momoko Seto.
    Pia Prezelj 22. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v športnem plezanju

    Janja Garnbret spet razred zase

    Na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji se je pet slovenskih reprezentantov uvrstilo v petkov polfinale težavnosti.
    22. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo