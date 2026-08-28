Visoka rast dobičkov ameriških podjetij dobra popotnica za trge

Rezultati Nvidie za letošnje drugo četrtletje, ki jih je družba objavila v sredo, so še enkrat potrdili, da investicijski cikel umetne inteligence ostaja izjemno močan. Za vlagatelje v umetno inteligenco je bila objava Nvidie ena najpomembnejših novic tedna. Najvrednejša družba na svetu je izkazala kar 106-odstotno rast prihodkov in 128-odstotno rast dobička, kar je pri že tako visokih ravneh poslovanja in po štirih letih zelo visoke rasti zares izjemno. Obe številki sta krepko presegli pričakovanja in bili na ravni najbolj optimističnih napovedi. Radivoj Pregelj FOTO: Jernej LasicŠe bolj kot sami rezultati je vlagatelje razveselila napoved prihodnjega poslovanja. Družba za prihodnje leto napoveduje približno 70-odstotno rast prihodkov, medtem ko je trg pred objavo pričakoval približno ...