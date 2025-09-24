  • Delo d.o.o.
    Novice

    Visoki predstavniki vlade in gospodarstva o vlaganju v obrambo in odpornost

    Medijska hiša Delo mediji danes organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
    Na konferenci bosta med drugim nastopila predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak in Andra Migiu, vodja divizije za varnost in obrambo pri Evropski investicijski banki.
    Na konferenci bosta med drugim nastopila predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak in Andra Migiu, vodja divizije za varnost in obrambo pri Evropski investicijski banki.
    N. G.
    24. 9. 2025
    24. 9. 2025 | 07:35
    Medijska hiša Delo mediji danes s Slovenskim državnim holdingom organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti, na kateri bodo spregovorili predsednik vlade, ministri, predstavniki Slovenskega državnega holdinga, predsedniki uprav državnih strateških podjetij in direktorji obrambnih podjetij ter predstavniki finančnih institucij.

    Slovenija postaja pomemben akter v obrambno-industrijskem ekosistemu EU, v obrambnih izdelkih ali izdelkih dvojne rabe nov trg rasti vidijo tudi podjetja, ki sicer poslujejo na drugih področjih. Ob tem se tako na evropski kot slovenski ravni vse večji poudarek odpornosti v najširšem smislu.

    Na konferenci bosta med drugim nastopila predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak in Andra Migiu, vodja divizije za varnost in obrambo pri Evropski investicijski banki.

    Na ministrskem panelu bodo o krepitvi civilne in državne odpornosti spregovorili minister za finance Klemen Boštjančič, minister za obrambo Borut Sajovic, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež, okroglo mizo bo vodil dekan fakultete za družbene vede Iztok Prezelj.

    Damir Črnčec, pomočnik predsednika uprave SDH in predsednik nadzornega sveta novoustanovljene državne družbe Dovos, bo spregovoril o vlogi in načrtih te družbe ter krepitvi kritične infrastrukture v Sloveniji.

    S tem bo napovedal tudi drugo okroglo mizo predsednikov uprav strateških podjetij v državni lasti. Na njej bodo nastopili predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, generalni direktor Skupine Gen Dejan Paravan ter državni sekretar na ministrstvu za obrambno Boštjan Pavlin.

    O slovenski obrambni industriji in izdelkih dvojne rabe pa bodo na tretji okrogli mizi govorili direktor Guardiarisa Primož Peterca, direktor družbe RTC Sašo Emin, direktor Tecesa Matej Gajzer, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar in direktor Kolektor Mobility Primož Bešter, ki bo govoril o razvoju in proizvodnji zemeljskih dronov, ki se jih loteva Kolektor.

    Prispevke s konference boste lahko spremljali na Delo.si.

    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Nataša Pirc Musar za Delo: V govoru bom opozorila na tri stvari

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Požar

    Dan po odkritju spominske table gorelo na Petričku

    Potem ko so včeraj odkrili spominsko ploščo v spomin na dogodke po drugi svetovni vojni, ki razlagajo tragično usodo otrok s Petrička, je ponoči zagorelo.
    Špela Kuralt 23. 9. 2025
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    23. 9. 2025
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    22. 9. 2025
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    17. 9. 2025
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

    Med glavnimi dejavniki tveganja za bolezni so kajenje, neprimerna prehrana in premalo gibanja.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

    Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje; le za zdravila iz žepa plačujemo več kot za zobe.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025
    Preberite več

    Več iz teme

    SDHRobert Golobdržavna podjetjaobrambna industrijaodpornost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jimmy Kimmel Live

    Kimmel: Trump je dosegel nasproten učinek – sprožil je razpravo o svobodi govora

    Nikoli ni bil moj namen, da bi umor mladega moškega omalovaževal, je priljubljeni komik dejal v oddaji.
    24. 9. 2025
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    DahaBraha

    Ukrajinska zasedba: Živimo pod nenehnim tuljenjem siren

    »V vojni izgubljamo ogromno Ukrajincev, tudi kulturnike – pisatelje, glasbenike, slikarje in igralce. Te izgube so nepopravljive,« poudarjajo DahaBraha.
    Zdenko Matoz 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura

    Visoka napetost

    Povprečno gospodinjstvo je decembra lani plačalo 69,24 evra, decembra letos pa bo račun znašal 76,59 evra.
    Marko Kočevar 24. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    DahaBraha

    Ukrajinska zasedba: Živimo pod nenehnim tuljenjem siren

    »V vojni izgubljamo ogromno Ukrajincev, tudi kulturnike – pisatelje, glasbenike, slikarje in igralce. Te izgube so nepopravljive,« poudarjajo DahaBraha.
    Zdenko Matoz 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura

    Visoka napetost

    Povprečno gospodinjstvo je decembra lani plačalo 69,24 evra, decembra letos pa bo račun znašal 76,59 evra.
    Marko Kočevar 24. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
