Visoki predstavniki vlade in gospodarstva o vlaganju v obrambo in odpornost

Medijska hiša Delo mediji danes s Slovenskim državnim holdingom organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti, na kateri bodo spregovorili predsednik vlade, ministri, predstavniki Slovenskega državnega holdinga, predsedniki uprav državnih strateških podjetij in direktorji obrambnih podjetij ter predstavniki finančnih institucij.

Slovenija postaja pomemben akter v obrambno-industrijskem ekosistemu EU, v obrambnih izdelkih ali izdelkih dvojne rabe nov trg rasti vidijo tudi podjetja, ki sicer poslujejo na drugih področjih. Ob tem se tako na evropski kot slovenski ravni vse večji poudarek odpornosti v najširšem smislu.

Na konferenci bosta med drugim nastopila predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak in Andra Migiu, vodja divizije za varnost in obrambo pri Evropski investicijski banki.

Na ministrskem panelu bodo o krepitvi civilne in državne odpornosti spregovorili minister za finance Klemen Boštjančič, minister za obrambo Borut Sajovic, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo Marko Koprivc in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež, okroglo mizo bo vodil dekan fakultete za družbene vede Iztok Prezelj.

Damir Črnčec, pomočnik predsednika uprave SDH in predsednik nadzornega sveta novoustanovljene državne družbe Dovos, bo spregovoril o vlogi in načrtih te družbe ter krepitvi kritične infrastrukture v Sloveniji.

S tem bo napovedal tudi drugo okroglo mizo predsednikov uprav strateških podjetij v državni lasti. Na njej bodo nastopili predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, generalni direktor Skupine Gen Dejan Paravan ter državni sekretar na ministrstvu za obrambno Boštjan Pavlin.

O slovenski obrambni industriji in izdelkih dvojne rabe pa bodo na tretji okrogli mizi govorili direktor Guardiarisa Primož Peterca, direktor družbe RTC Sašo Emin, direktor Tecesa Matej Gajzer, direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar in direktor Kolektor Mobility Primož Bešter, ki bo govoril o razvoju in proizvodnji zemeljskih dronov, ki se jih loteva Kolektor.

Prispevke s konference boste lahko spremljali na Delo.si.