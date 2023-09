Vitka ali agilna dobavna veriga, to je zdaj vprašanje

V nadaljevanju preberite:

Nekaj rezerve je vedno dobrodošle, prisegajo starejši podjetniki. Toda kaj storiti, ko so rezerve oziroma zaloge zelo drage, celo tvegane, in se zažirajo v dobiček podjetja? Kako organizirati poslovanje, da bo čim bolj vitko in ta vitkost ne bo pretirano tvegana?