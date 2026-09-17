Vizjak zanikal, da bi v Gen energiji naročili spremljanje nasprotnikov

»Odločitve za Jek 2 še ni. Naša dolžnost je, da pripravimo vse podlage za odločitev o projektu,« je povedal novi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak. Tako se je pospešila priprava dokumentacije za državni prostorski načrt, prav tako postopki za izbiro opreme in dobavitelja. Nadzorniki Gen energije pa so dopolnili upravo družbe, za poslovnega direktorja so imenovali Vizjakovega dobrega znanca Aleksandra Zupančiča. Med pomembnejšimi podlagami za projekt je transportna študija. V Krško bo namreč treba pripeljati kose opreme, ki so dolgi 44,5 metra, široki 10,6 metra in visoki 10,4 metra, težki pa 980 ton. Dr. Aleš Jamšek, vodilni inženir v Službi inženiringa, je povedal, da so analizirali osem potencialnih transportnih tras iz različnih pomorskih in rečnih pristanišč do Krškega. Na ...