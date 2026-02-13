Vlada bi postavila Majo Guštin za predsednico sveta Agencije za energijo

Vlada se je danes seznanila z listo kandidatov ministra za okolje, podnebje in energijo za predsednika in člane sveta Agencije za energijo. DZ je predlagala, naj z 12. junijem za šestletni mandat za predsednico sveta Agencije za energijo imenuje Majo Guštin, za člana sveta pa Alenko Kolar in Rudija Vončino.

Maja Guštin je že od 2007 pravnica v odvetniški družbi Čeferin. Prej je opravljala delo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Pri svojem delu svetuje domačim in tujim strankam zlasti glede vprašanj s področja gospodarskega prava, insolvenčnega prava, prava intelektualne lastnine, odškodninskega in delovnega prava ter področja javnih naročil.

Leta 2006 je Alenka Kolar doktorirala na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Na profesionalni poti je vodila Laboratorij za meroslovje na Uradu za meroslovje, sodelovala v projektni pisarni razvoja uporabniških rešitev na Elesu, se učila kakovosti in sledljivosti na Leku, leta 2014 pa so jo zaposlili kot izvršno direktorico IKT na Elektro Ljubljana. Trenutno je direktorica področja IKT v Darsu, še vedno pa deluje tudi v zdravstvu.

Rudi Vončina prihaja iz Elektroinštituta Milana Vidmarja (EiMV). Njegovo strokovno področje zajema upravljanje okoljskih zadev v povezavi s prenosom in distribucijo električne energije ter proizvodnjo energije. Bolj nedavno se je osredotočil na spodbujanje sprejemanja obnovljivih virov energije, zagovarjanje trajnostnega razvoja, ter prispevanje k uresničevanju Zelene pobude in strokovno podporo pri oblikovanju temeljev za izvajanje Taksonomije EU.

Na Duško Godino, direktorico Agencije za energijo, je najbolj pritiskalo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, saj je nova metodologija omrežnin obremenila lastnike sončnih elektrarn. FOTO: Staš Ivanc

Sedanjemu predsedniku Francu Žlahtiču ter članoma Borutu Bratini in Janezu Kopaču junija poteče mandat. Zato je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v začetku januarja objavilo poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika in dva člana sveta Agencije za energijo.

Pritiski in odzivi

Žlahtič, Bratina in Kopač niso sledili pozivu vlade k odstopu jeseni 2024, ko je razburjal novi sistem obračune omrežnine pri elektriki, pri katerem je Agencija za energijo vztrajala kljub kritikam predvsem vladajoče politike in gospodarstva, zlasti pa lastnikov samooskrbnih sončnih elektrarn. Nova omrežninska metodologija namreč daje večji pomen priključni moči kot porabi energije.

Po pozivu Mope sta odstopila člana Mitja Breznik in Sandi Šterpin, eno mesto v šestčlanskem svetu pa že prej ni bilo zasedeno. DZ je tako marca lani za preostanek mandata članov, ki sta odstopila, do junija 2029, imenoval Janeza Pustatičnika in Gorana Brankoviča, za novega člana s polnim šestletnim mandatom, ki bo potekel marca 2031, pa Črta Klančiča.

Postopek imenovanja poteka na podlagi Energetskega zakona, po katerem svet agencije sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih imenuje Državni zbor. Ker predsedniku in dvema članoma mandat poteče 11. junija 2026, je treba imenovati nove člane. Vlada je pri pripravi predloga upoštevala tudi strokovno zastopanost področij v svetu agencije in, kot sporočajo, predlagala kandidata s področja strojništva in elektrotehnike, s čimer bodo zagotovljeni pogoji glede strokovne sestave sveta.