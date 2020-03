Vlada bo predstavila paket za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu

Vlada bo na novinarski konferenci ob 11. uri, ki jo boste lahko spremljati tudi v videoprenosu na naši spletni strani, predstavila paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.



Vlada je na včerajšnji večerni seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, tako imenovani #protiKoronapaket #PKP1.



Tega bodo predstavili predsednik vlade Janez Janša, koordinator strokovne posvetovalne skupine Matej Lahovnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter minister za finance Andrej Šircelj.